18-летняя Полина Халькевич завоевала дебютное серебро на Кубке мира по скалолазанию

$44.270.0051.550.12
ukenru
16:47 • 1608 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Эксклюзив
15:17 • 8038 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
13:39 • 13929 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
12:19 • 38397 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 09:18 • 31851 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 36525 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 54223 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 89420 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 66331 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 138670 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1.1м/с
43%
750мм
Популярные новости
Украинцам разрешили подавать заявки на компенсации по новым категориям в Реестре убытков1 июня, 08:27 • 7286 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 41763 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 43758 просмотра
В россии заговорили о завершении войны для спасения экономики – Reuters12:20 • 44094 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу14:14 • 11738 просмотра
публикации
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo15:01 • 6926 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу14:14 • 11793 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
12:19 • 38397 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 43878 просмотра
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 66112 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Сергей Бызов
Биньямин Нетаньяху
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Италия
Реклама
УНН Lite
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона13:59 • 5372 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 41869 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 45072 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 64923 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 79157 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Шахед-136
Northrop Grumman B-2 Spirit

18-летняя Полина Халькевич завоевала дебютное серебро на Кубке мира по скалолазанию

Киев • УНН

 • 716 просмотра

18-летняя Полина Халькевич завоевала серебро на этапе Кубка мира в Испании. Это дебютная медаль украинки на взрослых соревнованиях по скалолазанию.

18-летняя Полина Халькевич завоевала дебютное серебро на Кубке мира по скалолазанию

Украинка Полина Халькевич стала серебряным призером этапа Кубка мира по скалолазанию, передает УНН со ссылкой на НОК.

Детали

В течение 28-31 мая в Алькобендасе (Испания) проходил четвертый этап Кубка мира по скалолазанию, участие в котором приняли 248 спортсменов из 43 стран. По результатам соревнований 18-летняя Полина Халькевич впервые в карьере поднялась на пьедестал почета такого уровня!

Полина начала турнир с уверенного выступления в квалификации, где показала седьмое время — 6.79 секунды. На стадии плей-офф украинка последовательно оставила вне турнира представительниц Италии, Испании (вторую сеяную) и Китая.

В финальном забеге Полина встретилась с вице-чемпионкой мира, американкой Эммой Хант. В итоге украинка показала время 6.39 с, однако уступила сопернице, которая установила новый рекорд своего континента (6.08 с).

Как отметили в НОК, для юной украинской скалолазки это дебютная медаль на взрослых этапах Кубка мира. До этого ее лучшим результатом было десятое место на открытии сезона в китайском Уцзяне.

Украинка Казбекова стала чемпионкой мира среди юниоров по скалолазанию03.08.25, 11:04 • 4118 просмотров

Антонина Туманова

Спорт
Италия
Испания
Китай
Украина