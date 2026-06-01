18-летняя Полина Халькевич завоевала дебютное серебро на Кубке мира по скалолазанию

Украинка Полина Халькевич стала серебряным призером этапа Кубка мира по скалолазанию, передает УНН со ссылкой на НОК.

Детали

В течение 28-31 мая в Алькобендасе (Испания) проходил четвертый этап Кубка мира по скалолазанию, участие в котором приняли 248 спортсменов из 43 стран. По результатам соревнований 18-летняя Полина Халькевич впервые в карьере поднялась на пьедестал почета такого уровня!

Полина начала турнир с уверенного выступления в квалификации, где показала седьмое время — 6.79 секунды. На стадии плей-офф украинка последовательно оставила вне турнира представительниц Италии, Испании (вторую сеяную) и Китая.

В финальном забеге Полина встретилась с вице-чемпионкой мира, американкой Эммой Хант. В итоге украинка показала время 6.39 с, однако уступила сопернице, которая установила новый рекорд своего континента (6.08 с).

Как отметили в НОК, для юной украинской скалолазки это дебютная медаль на взрослых этапах Кубка мира. До этого ее лучшим результатом было десятое место на открытии сезона в китайском Уцзяне.

