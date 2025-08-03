Украинка Казбекова стала чемпионкой мира среди юниоров по скалолазанию

Рафаэль Казбекова выиграла золото юниорского чемпионата мира по скалолазанию. 16-летняя украинка выступала в дисциплине "трудность" на мировом первенстве, которое проходит в Хельсинки (Финляндия). Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

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В финском Хельсинки продолжается чемпионат мира по скалолазанию среди юниоров, в котором принимают участие более 600 спортсменов со всего мира. Соревнования проходят в трех основных дисциплинах: боулдеринг, трудность и скорость, а также в двух возрастных категориях — U17 и U19. Это первый чемпионат, где участников разделили на две возрастные группы вместо трех.

16-летняя Рафаэль Казбекова выиграла полуфинал в дисциплине "трудность", став единственной участницей, которая добралась до вершины трассы, что позволило стартовать в финале последней. В борьбе за награды украинка опередила конкуренток по дополнительным критериям и одержала победу в дисциплине "трудность" в возрастной категории U17 - говорится в сообщении.

Рафаэль Казбекова стала первой украинкой за последние 15 лет, которая выиграла "золото" в категории U17: в последний раз это удалось сделать ее сестре Евгении в 2010 году.

Напомним, что в конце мая Рафаэль завоевала "серебро" на чемпионате Европы по скалолазанию в дисциплине "боулдеринг" среди спортсменов до 17 лет.

Также стоит добавить, что тренерами Рафаэль являются ее родители — Серик Казбеков и Наталья Перлова. В течение 1999-2005 годов отец становился победителем этапов Кубка мира в дисциплине "боулдеринг", а мать в 2002 году стала обладательницей Кубка мира в этой же дисциплине.

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