Українка Казбекова стала чемпіонкою світу серед юніорів зі скелелазіння

$41.710.00
47.750.00
ukenru
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 31596 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
2 серпня, 16:52 • 44650 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo
2 серпня, 11:37 • 44839 перегляди
Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр
1 серпня, 17:22 • 106799 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 258138 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 231045 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 120744 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 108920 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 205657 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 06:54 • 76492 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.6м/с
50%
752мм
Популярнi новини
росія атакує Київ ракетами – КМВА2 серпня, 22:17 • 5000 перегляди
В ООН виявили, що їхні звіти майже ніхто не читає 2 серпня, 23:16 • 7336 перегляди
Ворожі атаки на Сумщину: у липні загинули 23 людини, понад 140 постраждали03:01 • 4494 перегляди
рф не зацікавлена в компромісі без капітуляції України - ISW04:28 • 10623 перегляди
Україну 3 серпня накриє дощами: де очікувати грози та спеку Photo04:36 • 6294 перегляди
Публікації
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto07:54 • 718 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 31592 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 258137 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 136698 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 231044 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Прокудін Олександр Сергійович
Олександр Сирський
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Херсон
Миколаїв
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 44635 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 55824 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 94907 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 111326 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 186429 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
Google Play
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Українка Казбекова стала чемпіонкою світу серед юніорів зі скелелазіння

Київ • УНН

 • 188 перегляди

16-річна Рафаель Казбекова виграла золото чемпіонату світу серед юніорів зі скелелазіння у Гельсінкі. Вона стала першою українкою за 15 років, яка здобула "золото" в категорії U17.

Українка Казбекова стала чемпіонкою світу серед юніорів зі скелелазіння

Рафаель Казбекова виграла золото чемпіонату світу серед юніорів зі скелелазіння. 16-річна українка виступала в дисципліні "трудність" на світовій першості, яка відбувається у Гельсінкі (Фінляндія).  Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

Деталі

У фінському Гельсінкі триває чемпіонат світу зі скелелазіння серед юніорів, в якому беруть участь понад 600 спортсменів з усього світу. Змагання проходять у трьох основних дисциплінах: болдеринг, трудність та швидкість, а також у двох вікових категоріях — U17 та U19. Це перший чемпіонат, де учасників поділили на дві вікові групи замість трьох.

16-річна Рафаель Казбекова виграла півфінал у дисципліні "трудність", ставши єдиною учасницею, яка дісталася вершини траси, що дало змогу стартувати у фіналі останньою. У боротьбі за нагороди українка випередила конкуренток за додатковими критеріями та здобула перемогу у дисципліні "трудність" у віковій категорії U17

- йдеться у повідомленні.

Рафаель Казбекова стала першою українкою за останні 15 років, яка виграла "золото" в категорії U17: востаннє це вдалося зробити її сестрі Євгенії у 2010 році.

Нагадаємо, що наприкінці травня Рафаель виборола "срібло" на чемпіонаті Європи зі скелелазіння в дисципліні "болдеринг" серед спортсменів до 17 років.

Також варто додати, що тренерами Рафаель є її батьки — Серік Казбеков і Наталія Перлова. Впродовж 1999-2005 років батько ставав переможцем етапів Кубка світу у дисципліні "болдеринг", а мати у 2002 році стала володаркою Кубка світу у цій ж дисципліні.

Українська гімнастка Онофрійчук здобула чотири медалі Кубка світового виклику29.07.25, 11:49 • 2893 перегляди

Ольга Розгон

Спорт
Гельсінкі
Фінляндія