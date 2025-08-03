Українка Казбекова стала чемпіонкою світу серед юніорів зі скелелазіння
Київ • УНН
16-річна Рафаель Казбекова виграла золото чемпіонату світу серед юніорів зі скелелазіння у Гельсінкі. Вона стала першою українкою за 15 років, яка здобула "золото" в категорії U17.
Рафаель Казбекова виграла золото чемпіонату світу серед юніорів зі скелелазіння. 16-річна українка виступала в дисципліні "трудність" на світовій першості, яка відбувається у Гельсінкі (Фінляндія). Про це повідомляє НОК України, пише УНН.
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У фінському Гельсінкі триває чемпіонат світу зі скелелазіння серед юніорів, в якому беруть участь понад 600 спортсменів з усього світу. Змагання проходять у трьох основних дисциплінах: болдеринг, трудність та швидкість, а також у двох вікових категоріях — U17 та U19. Це перший чемпіонат, де учасників поділили на дві вікові групи замість трьох.
16-річна Рафаель Казбекова виграла півфінал у дисципліні "трудність", ставши єдиною учасницею, яка дісталася вершини траси, що дало змогу стартувати у фіналі останньою. У боротьбі за нагороди українка випередила конкуренток за додатковими критеріями та здобула перемогу у дисципліні "трудність" у віковій категорії U17
Рафаель Казбекова стала першою українкою за останні 15 років, яка виграла "золото" в категорії U17: востаннє це вдалося зробити її сестрі Євгенії у 2010 році.
Нагадаємо, що наприкінці травня Рафаель виборола "срібло" на чемпіонаті Європи зі скелелазіння в дисципліні "болдеринг" серед спортсменів до 17 років.
Також варто додати, що тренерами Рафаель є її батьки — Серік Казбеков і Наталія Перлова. Впродовж 1999-2005 років батько ставав переможцем етапів Кубка світу у дисципліні "болдеринг", а мати у 2002 році стала володаркою Кубка світу у цій ж дисципліні.
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