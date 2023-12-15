18 автомобилей столкнулись в российском иркутске из-за лужи на дороге (видео)

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
  •  104770 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
  •  116140 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
  •  114521 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
  •  115718 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  168784 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  167209 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  153369 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  142981 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  144732 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
14 декабря  •  136528 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
14 декабря  •  125502 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  108225 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  140465 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  148816 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  138882 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Семья Ивасюков: партийные педагоги в "гуманитарном штабе" Гройсмана

Семья Ивасюков: партийные педагоги в "гуманитарном штабе" Гройсмана

  •  141105 просмотра
Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

  •  129175 просмотра
За ночь Воздушные Силы уничтожили 14 вражеских беспилотников

За ночь Воздушные Силы уничтожили 14 вражеских беспилотников

  •  119051 просмотра
В Минцифре рассказали об амбициозных планах по производству микросхем и развитию технологий с ИИ

В Минцифре рассказали об амбициозных планах по производству микросхем и развитию технологий с ИИ

  •  112911 просмотра
Более сотни боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

Более сотни боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

  •  111338 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
18-avtomobilei-stolknulis-v-rossiiskom-irkutske-iz-za-luzhi-na-doroge-video

18 автомобилей столкнулись в российском иркутске из-за лужи на дороге (видео)

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 15:06  •  18762 просмотра

Read in English

В иркутске, россия, 18 автомобилей столкнулись из-за замерзшей лужи от прорыва водопровода; одному человеку понадобилась медицинская помощь.

В российском иркутске из-за аварии на водопроводе столкнулись 18 автомобилей, в том числе и пассажирский автобус. Один человек обратился за медпомощью, пишут росСМИ, сообщает УНН

Детали 

По предварительной информации, на улице прорвало трубу, вода быстро замерзла, превратив дорогу в каток. Водители не успевали затормозить и столкнулись друг с другом. Помощь врачей понадобилась одному человеку.

Автодорогу перекрыть в обоих направлениях, на месте работают экстренные службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД: задержан водитель, сбивший трех украинских водителей на границе с Польшей

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
18 автомобілів зіштовхнулись в російському іркутську через калюжу на дорозі (відео)
18 cars collided in Irkutsk, Russia, because of a puddle on the road (video)
Новости по теме

18 автомобилей столкнулись в российском иркутске из-за лужи на дороге (видео)

В иркутске, россия, 18 автомобилей столкнулись из-за замерзшей лужи от прорыва водопровода; одному человеку понадобилась медицинская помощь.

Общество •   •  18762 просмотра
18 автомобилей столкнулись в российском иркутске из-за лужи на дороге (видео)

Во Франции, из-за риска наводнения, эвакуирована тюрьма города Сент

Учитывая риск затопления, префектура французского департамента Приморская Шаранта решила перевести 142 заключенных в местном следственном изоляторе, в другие тюрьмы.

Новости Мира •   •  18187 просмотра
Во Франции, из-за риска наводнения, эвакуирована тюрьма города Сент

Воздушные силы ВСУ предупредили Кропивницкий о ракетной угрозе

Военно-воздушные силы Украины предупредили Кропивницкий о приближении ракеты, призвав пройти в укрытие.

Война •   •  25441 просмотра
Воздушные силы ВСУ предупредили Кропивницкий о ракетной угрозе

В российском курске прогремели взрывы: работает вражеская ПВО

В курске, россия, раздались громкие взрывы, работает вражеская противовоздушная оборона.

Война •   •  26124 просмотра
В российском курске прогремели взрывы: работает вражеская ПВО

Кража личных вещей у рэпера и военного Ярмака: полиция устанавливает обстоятельства

Как сообщили в Нацполиции, правоохранители Днепра устанавливают личность, причастную к краже в поезде.

Война •   •  22400 просмотра
Кража личных вещей у рэпера и военного Ярмака: полиция устанавливает обстоятельства

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Кривого Рога

Военно-воздушные силы Украины сообщили о ракете в направлении Кривого Рога, после объявления воздушной тревоги в нескольких регионах из-за активности вражеской авиации в Азовском море.

Война •   •  25590 просмотра
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Кривого Рога

Правительство готовит модернизацию программы доступных кредитов "5-7-9%" - Свириденко

Правительство Украины намерено модернизировать программу кредитования "5-7-9%", ориентируясь на сектора с высокими перспективами роста, а также стимулировать участие банков в финансировании, несмотря на военные риски.

Экономика •   •  21609 просмотра
Правительство готовит модернизацию программы доступных кредитов "5-7-9%" - Свириденко

В Севастополе оккупанты режут на металл захваченный украинский корабль "Луцк"

Корабль ВМС Украины "Луцк", захваченный оккупантами в 2014 году, разбирают на металлолом в Инкермане (Севастополь).

Война •   •  29853 просмотра
В Севастополе оккупанты режут на металл захваченный украинский корабль "Луцк"

"Полный беспредел и произвол": омбудсмен рассказал, почему охранник киевской школы не пустил в хранилище детей с собакой

Уполномоченный ВР по правам человека раскритиковал охранника киевской школы за то, что он не пустил детей с собакой в укрытие во время тревоги из-за аллергии, назвав это беззаконием и произволом. По факту инцидента ведется расследование.

Общество •   •  29971 просмотра
"Полный беспредел и произвол": омбудсмен рассказал, почему охранник киевской школы не пустил в хранилище детей с собакой

Новое правительство Польши может легализовать однополые гражданские партнерства

Заместитель министра юстиции Польши Аркадиуш Мирча заявил, что правительство планирует легализовать однополые партнерства в ответ на решение ЕСПЧ о том, что нынешнее отсутствие юридического признания нарушает права человека. Президент Анджей Дуда, вероятно, отнесется к этому скептически.

Новости Мира •   •  24817 просмотра
Новое правительство Польши может легализовать однополые гражданские партнерства