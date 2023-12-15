18 автомобилей столкнулись в российском иркутске из-за лужи на дороге (видео)

"Полный беспредел и произвол": омбудсмен рассказал, почему охранник киевской школы не пустил в хранилище детей с собакой

Уполномоченный ВР по правам человека раскритиковал охранника киевской школы за то, что он не пустил детей с собакой в укрытие во время тревоги из-за аллергии, назвав это беззаконием и произволом. По факту инцидента ведется расследование.