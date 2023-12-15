18 автомобилей столкнулись в российском иркутске из-за лужи на дороге (видео)
Киев • УНН
В иркутске, россия, 18 автомобилей столкнулись из-за замерзшей лужи от прорыва водопровода; одному человеку понадобилась медицинская помощь.
В российском иркутске из-за аварии на водопроводе столкнулись 18 автомобилей, в том числе и пассажирский автобус. Один человек обратился за медпомощью, пишут росСМИ, сообщает УНН.
Детали
По предварительной информации, на улице прорвало трубу, вода быстро замерзла, превратив дорогу в каток. Водители не успевали затормозить и столкнулись друг с другом. Помощь врачей понадобилась одному человеку.
Автодорогу перекрыть в обоих направлениях, на месте работают экстренные службы.
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18 автомобилей столкнулись в российском иркутске из-за лужи на дороге (видео)
В иркутске, россия, 18 автомобилей столкнулись из-за замерзшей лужи от прорыва водопровода; одному человеку понадобилась медицинская помощь.
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