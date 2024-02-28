1,75 млрд грн в госбюджет от "Укргидроэнерго": компания перечислила часть дивидендов

Укргидроэнерго перечислило в государственный бюджет 1,75 млрд гривен дивидендов. Об этом пишет УНН со ссылкой на телеграмм-канал компании.

Детали

В компании отметили, что перечисленные 1,75 млрд гривен - это авансовый платеж по результатам хозяйственной деятельности в 2023 году.

Соответствующее распоряжение № 163-р было принято Кабинетом Министров 27 февраля 2024 г. Согласно ему, компания должна была обеспечить авансовое перечисление в государственный бюджет годовых дивидендов, исходя из размера прибыли, рассчитанного по прогнозным показателям результатов финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году, в размере не менее 50% суммы годовых дивидендов.