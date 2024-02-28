1,75 млрд грн в госбюджет от "Укргидроэнерго": компания перечислила часть дивидендов
Киев • УНН
ЧАО "Укргидроэнерго" перечислило в государственный бюджет 1,75 млрд грн авансовых дивидендов, исходя из прогноза прибыли на 2023 год.
Укргидроэнерго перечислило в государственный бюджет 1,75 млрд гривен дивидендов. Об этом пишет УНН со ссылкой на телеграмм-канал компании.
Детали
В компании отметили, что перечисленные 1,75 млрд гривен - это авансовый платеж по результатам хозяйственной деятельности в 2023 году.
Соответствующее распоряжение № 163-р было принято Кабинетом Министров 27 февраля 2024 г. Согласно ему, компания должна была обеспечить авансовое перечисление в государственный бюджет годовых дивидендов, исходя из размера прибыли, рассчитанного по прогнозным показателям результатов финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году, в размере не менее 50% суммы годовых дивидендов.
Своевременная уплата налогов и дивидендов в военное время чрезвычайно важна для поддержки ВСУ и государства в целом. Поэтому компания продолжает выполнять важную социально-экономическую миссию и в полном объеме платит налоги и сборы в бюджет страны. Так, в 2023 году Укргидроэнерго уплатило 8,3 млрд гривен в государственный бюджет, в том числе и дивидендов.
1,75 млрд грн в госбюджет от "Укргидроэнерго": компания перечислила часть дивидендов
ЧАО "Укргидроэнерго" перечислило в государственный бюджет 1,75 млрд грн авансовых дивидендов, исходя из прогноза прибыли на 2023 год.
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