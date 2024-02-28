1,75 млрд грн до держбюджету від "Укргідроенерго": компанія перерахувала частину дивідендів
Київ • УНН
ПрАТ "Укргідроенерго" перерахувало до державного бюджету 1,75 млрд грн авансових дивідендів, виходячи з прогнозу прибутку на 2023 рік.
Укргідроенерго перерахувало до державного бюджету 1,75 млрд гривень дивідендів. Про це пише УНН із посиланням на телеграм-канал компанії.
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У компанії відзначили, що перераховані 1,75 млрд гривень – це авансовий платіж за результатами господарської діяльності у 2023 році.
Відповідне розпорядження № 163-р було ухвалено Кабінетом Міністрів 27 лютого 2024 р. Згідно з ним, компанія мала забезпечити авансове перерахування до державного бюджету річних дивідендів, виходячи з розміру прибутку, розрахованого за прогнозними показниками результатів фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі не менше 50% суми річних дивідендів.
Своєчасна сплата податків та дивідендів у воєнний час надзвичайно важлива задля підтримки ЗСУ та держави в цілому. Тому компанія продовжує виконувати важливу соціально-економічну місію та в повному обсязі сплачує податки і збори в бюджет країни. Так, у 2023 рік Укргідроенерго сплатило 8,3 млрд гривень до державного бюджету, в тому числі і дивідендів.
Заборгованість за електроенергію зросла на 4 млрд грн за рік, не сплачують юридичні особи - "Укргідроенерго"22.02.24, 14:16 • 15940 переглядiв