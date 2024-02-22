Заборгованість за електроенергію зросла на 4 млрд грн за рік, не сплачують юридичні особи - "Укргідроенерго"

У кінці 2023 року було прийнято рішення щодо відключення споживачів за несплату за споживчий товар, оскільки заборгованість досягла 8 млрд грн. Про це повідомив виконавчий директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає УНН.

Якщо на кінець 2022 року це виходило, що заборгованість була 4 млрд, то нажаль на цей рік, ми вийшли у кінці року – 8 млрд заборгованості.

За словами Сироти збільшені розрахунки зафіксовані, в першу чергу, серед юридичних осіб. "Укргідроенерго" несе навантаження через TSO (операторів систем передачі електроенергії).

Ми несемо навантаження, є TSO, якою ми повинні покрити різницю в тарифах для населення, яке не може сплачувати цей тариф. Якщо в минулому році ми сплатили 17 млрд, то вже у 2023 році ми сплатили 24 млрд. Тільки за перші 1,5 місяці – січень-лютий - ми вже сплатили 4 млрд, покриваючи це ТСО, це велике навантаження.