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Заборгованість за електроенергію зросла на 4 млрд грн за рік, не сплачують юридичні особи - "Укргідроенерго"

Київ • УНН

 • 15940 перегляди

Заборгованість за електроенергію в Україні за рік зросла на 4 млрд грн до 8 млрд грн через неплатежі юридичних осіб, а "Укргідроенерго" відключатиме неплатників наприкінці 2023 року, за винятком споживачів на лінії фронту.

Заборгованість за електроенергію зросла на 4 млрд грн за рік, не сплачують юридичні особи - "Укргідроенерго"

У кінці 2023 року було прийнято рішення щодо відключення  споживачів за несплату за споживчий товар, оскільки заборгованість досягла 8 млрд грн. Про це повідомив виконавчий директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає УНН.

Якщо на кінець 2022 року це виходило, що заборгованість була 4 млрд, то нажаль на цей рік, ми вийшли у кінці року – 8 млрд заборгованості.

- повідомив керівник "Укргідроенерго".

За словами Сироти збільшені розрахунки зафіксовані, в першу чергу, серед юридичних осіб. "Укргідроенерго" несе навантаження через TSO (операторів систем передачі електроенергії).

Ми несемо навантаження, є TSO, якою ми повинні покрити різницю в тарифах для населення, яке не може сплачувати цей тариф. Якщо в минулому році ми сплатили 17 млрд, то вже у 2023 році ми сплатили 24 млрд. Тільки за перші 1,5 місяці – січень-лютий - ми вже сплатили 4 млрд, покриваючи це ТСО,  це велике навантаження.

 - розповів Ігор Сирота.

Як зазначає Ігор Сирота, збільшені розрахунки є в юридичних особах, а не серед населення, яке "сплачує більшу частину – 95, 93%".

А саме юридичні особи не сплачують. Тому у кінці минулого року було прийнято рішення щодо відключення споживачів за несплату за споживчий товар, - окрім тих, хто знаходиться на лінії фронту.

– повідомив виконавчий директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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