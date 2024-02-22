Заборгованість за електроенергію зросла на 4 млрд грн за рік, не сплачують юридичні особи - "Укргідроенерго"
Київ • УНН
Заборгованість за електроенергію в Україні за рік зросла на 4 млрд грн до 8 млрд грн через неплатежі юридичних осіб, а "Укргідроенерго" відключатиме неплатників наприкінці 2023 року, за винятком споживачів на лінії фронту.
У кінці 2023 року було прийнято рішення щодо відключення споживачів за несплату за споживчий товар, оскільки заборгованість досягла 8 млрд грн. Про це повідомив виконавчий директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає УНН.
Якщо на кінець 2022 року це виходило, що заборгованість була 4 млрд, то нажаль на цей рік, ми вийшли у кінці року – 8 млрд заборгованості.
За словами Сироти збільшені розрахунки зафіксовані, в першу чергу, серед юридичних осіб. "Укргідроенерго" несе навантаження через TSO (операторів систем передачі електроенергії).
Ми несемо навантаження, є TSO, якою ми повинні покрити різницю в тарифах для населення, яке не може сплачувати цей тариф. Якщо в минулому році ми сплатили 17 млрд, то вже у 2023 році ми сплатили 24 млрд. Тільки за перші 1,5 місяці – січень-лютий - ми вже сплатили 4 млрд, покриваючи це ТСО, це велике навантаження.
Як зазначає Ігор Сирота, збільшені розрахунки є в юридичних особах, а не серед населення, яке "сплачує більшу частину – 95, 93%".
А саме юридичні особи не сплачують. Тому у кінці минулого року було прийнято рішення щодо відключення споживачів за несплату за споживчий товар, - окрім тих, хто знаходиться на лінії фронту.
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