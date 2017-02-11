17 человек погибли в давке на стадионе в Анголе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. По меньшей мере 17 человек погибли в результате давки на футбольном стадионе в городе Уиже на севере Анголы, сообщает УНН со ссылкой на ВВС .
Еще десятки людей, попавших в давку, получили травмы. Сообщается, что фанаты начали штурмовать ворота стадиона, чтобы попасть на матч между двумя местными командами - Santa Rita de Cassia и Recreativo de Libolo.
По словам врачей, большинство жертв умерли от удушья: упав, они уже не могли подняться и были буквально затоптаны толпой
"Люди были вынуждены идти, наступая на других. Всего 76 пострадавших, из них -17 погибли ", - рассказал главный врач местной больницы Эрнесто Луис.
Также среди погибших есть дети.