17 человек погибли в давке на стадионе в Анголе

Еще десятки людей, попавших в давку, получили травмы. Сообщается, что фанаты начали штурмовать ворота стадиона, чтобы попасть на матч между двумя местными командами - Santa Rita de Cassia и Recreativo de Libolo.

По словам врачей, большинство жертв умерли от удушья: упав, они уже не могли подняться и были буквально затоптаны толпой

"Люди были вынуждены идти, наступая на других. Всего 76 пострадавших, из них -17 погибли ", - рассказал главный врач местной больницы Эрнесто Луис.

Также среди погибших есть дети.