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17-летним юношам необходимо встать на воинский учет до 31 июля

Киев • УНН

 • 1122 просмотра

Минобороны сообщает, что юноши 2009 года рождения должны встать на воинский учет до 31 июля онлайн через приложение Резерв+. С 1 августа это можно будет сделать только лично в ТЦК и СП.

17-летним юношам необходимо встать на воинский учет до 31 июля

Юноши 2009 года рождения должны встать на воинский учет до 31 июля. Сделать это можно через приложение Резерв+, а с 1 августа — только при личном посещении ТЦК и СП. Об этом сообщает Министерство обороны, передает УНН

До 31 июля можно встать на воинский учет онлайн через Резерв+. Это быстрый способ выполнить обязательную процедуру дистанционно: без очередей, бумажных документов и дополнительной нагрузки на ТЦК и СП. С 1 августа постановка на воинский учет будет доступна только при личном обращении в ТЦК и СП 

- сообщили в Минобороны. 

Как встать на воинский учет в Резерв+:

  • установите Резерв+ или обновите приложение до последней версии;
    • авторизуйтесь через BankID и выберите «Встать на учет»;
      • проверьте информацию на экране и нажмите кнопку «Встать на учет»;
        • дождитесь автоматической обработки запроса. 

          После успешной постановки на воинский учет в приложении появится Резерв ID со статусом «Призывник». Постановка на воинский учет не означает призыв на военную службу. Она позволяет получить военно-учетный документ, который понадобится, например, при поступлении в учебное заведение, трудоустройстве, оформлении отдельных документов или получении государственных услуг 

          - добавили в Минобороны. 

          Дополнение

          В январе Верховная Рада приняла законопроект №12076 об особенностях взятия на воинский учет призывников.

          В соответствии с ним, ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым в год взятия на воинский учет исполняется, берутся на воинский учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:

          • прохождение электронной идентификации и уточнение своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста (через Резерв+);
            • личной явки в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с предоставлением необходимых документов.

              Согласно закону, подростки, не вставшие на воинский учет призывников до 31 июля, могут сделать это только после личной явки в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки. 

              Уважительными причинами неуточнения своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста и/или неявки в ТЦК признаются:

              • болезнь;
                • препятствие стихийного характера;
                  • проживание (пребывание) на временно оккупированной территории Украины или территории Украины, где ведутся боевые действия;
                    • иные обстоятельства, лишившие его возможности пройти электронную идентификацию и уточнить свои персональные данные. 

                      Согласно правительственному постановлению №1203, не подлежат взятию на воинский учет призывников граждане Украины, отбывающие наказание в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

                      Указывается, что постановка на воинский учет 17-летних осуществляется по их зарегистрированному/задекларированному месту жительства, а в случае, если место жительства не зарегистрировано/не задекларировано, — территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, определенными Генеральным штабом Вооруженных Сил.

                      Также постановка на воинский учет 17-летних не предусматривает прохождение ВВК.  

                      Рада приняла закон об особенностях постановки на воинский учет: что ожидает женщин09.01.25, 11:24 • 84093 просмотра

                      Павел Башинский

                      ОбществоВойна в Украине