17-летним юношам необходимо встать на воинский учет до 31 июля
Киев • УНН
Минобороны сообщает, что юноши 2009 года рождения должны встать на воинский учет до 31 июля онлайн через приложение Резерв+. С 1 августа это можно будет сделать только лично в ТЦК и СП.
Юноши 2009 года рождения должны встать на воинский учет до 31 июля. Сделать это можно через приложение Резерв+, а с 1 августа — только при личном посещении ТЦК и СП. Об этом сообщает Министерство обороны, передает УНН.
До 31 июля можно встать на воинский учет онлайн через Резерв+. Это быстрый способ выполнить обязательную процедуру дистанционно: без очередей, бумажных документов и дополнительной нагрузки на ТЦК и СП. С 1 августа постановка на воинский учет будет доступна только при личном обращении в ТЦК и СП
Как встать на воинский учет в Резерв+:
- установите Резерв+ или обновите приложение до последней версии;
- авторизуйтесь через BankID и выберите «Встать на учет»;
- проверьте информацию на экране и нажмите кнопку «Встать на учет»;
- дождитесь автоматической обработки запроса.
После успешной постановки на воинский учет в приложении появится Резерв ID со статусом «Призывник». Постановка на воинский учет не означает призыв на военную службу. Она позволяет получить военно-учетный документ, который понадобится, например, при поступлении в учебное заведение, трудоустройстве, оформлении отдельных документов или получении государственных услуг
Дополнение
В январе Верховная Рада приняла законопроект №12076 об особенностях взятия на воинский учет призывников.
В соответствии с ним, ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым в год взятия на воинский учет исполняется, берутся на воинский учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:
- прохождение электронной идентификации и уточнение своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста (через Резерв+);
- личной явки в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с предоставлением необходимых документов.
Согласно закону, подростки, не вставшие на воинский учет призывников до 31 июля, могут сделать это только после личной явки в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Уважительными причинами неуточнения своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста и/или неявки в ТЦК признаются:
- болезнь;
- препятствие стихийного характера;
- проживание (пребывание) на временно оккупированной территории Украины или территории Украины, где ведутся боевые действия;
- иные обстоятельства, лишившие его возможности пройти электронную идентификацию и уточнить свои персональные данные.
Согласно правительственному постановлению №1203, не подлежат взятию на воинский учет призывников граждане Украины, отбывающие наказание в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.
Указывается, что постановка на воинский учет 17-летних осуществляется по их зарегистрированному/задекларированному месту жительства, а в случае, если место жительства не зарегистрировано/не задекларировано, — территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, определенными Генеральным штабом Вооруженных Сил.
Также постановка на воинский учет 17-летних не предусматривает прохождение ВВК.
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