17-летним юношам необходимо встать на воинский учет до 31 июля

Юноши 2009 года рождения должны встать на воинский учет до 31 июля. Сделать это можно через приложение Резерв+, а с 1 августа — только при личном посещении ТЦК и СП. Об этом сообщает Министерство обороны, передает УНН.

До 31 июля можно встать на воинский учет онлайн через Резерв+. Это быстрый способ выполнить обязательную процедуру дистанционно: без очередей, бумажных документов и дополнительной нагрузки на ТЦК и СП. С 1 августа постановка на воинский учет будет доступна только при личном обращении в ТЦК и СП