166 боевых столкновений за сутки: где идут самые ожесточенные бои на фронте

С начала суток 08 января на российско-украинском фронте зафиксировали 166 боевых столкновений, из них 32 на Кураховском направлении. На Курщине сейчас идут ожесточенные бои. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, передает УНН.

Детали

Отмечается, что российские захватчики нанесли 31 авиационный удар, сбросив 48 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 750 дронов-камикадзе и осуществили более 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на основных направлениях

На Харьковском направлении враг четыре раза без успеха атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Волчанска.

За сегодня украинские воины на этом направлении обезвредили 63 оккупанта, уничтожили противотанковое средство, четыре автомобиля, 33 БпЛА и три средства связи, также повредили два автомобиля и единицу спецтехники врага - говорится в заметке.

На Купянском направлении противник 12 раз проводил штурмы в районах Голубовки, Загрызово и в направлении Петропавловки. Украинские защитники отбили десять атак, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Надежды, Копанок, Новоегоровки, Ивановки и Тернов. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении в течение дня враг совершил две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отбиты украинскими подразделениями.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три наступательных действия россиян вблизи Белой Горы.

На Торецком направлении подразделения Сил обороны отбили шесть атак россиян возле Торецка и Дылиевки.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Котлино и Надиевка. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

Сегодня на этом направлении было обезврежено 312 оккупантов, 154 из них - безвозвратно. Кроме этого, уничтожена одна боевая бронированная машина, восемь единиц автомобильной техники и четыре антенны управления БпЛА, также наши воины повредили танк и автомобиль захватчиков - сообщает Генштаб ВСУ.

На Кураховском направлении враг 32 раза атаковал наши позиции вблизи Дачного, Курахово, Шевченко, Петропавловки, Славянки и Ясенового. Двадцать девять наступательных действий противника остановлено Силами обороны, три атаки продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении захватчики совершили 13 наступательных действий неподалеку Новоселки, Константинопольского, Янтарного и в направлении Константинополя, в настоящее время продолжаются три боестолкновения.

Трижды на Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На Курщине наши защитники отбили 27 атакующих действий российских захватчиков, сейчас идут ожесточенные бои.

На других направлениях особых изменений не произошло.

Напомним

Двое бойцов ВСУ с позывными "Джин" и "Манекен" под прикрытием дронов захватили российский блиндаж с 14 оккупантами. После успешного захвата десантники 5 дней удерживали позицию, отражая вражеские атаки.