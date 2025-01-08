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166 бойових зіткнень за добу: де точаться найзапекліші бої на фронті

166 бойових зіткнень за добу: де точаться найзапекліші бої на фронті

Київ • УНН

 • 25592 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 166 бойових зіткнень на фронті за добу 8 січня, з них 32 на Курахівському напрямку. Росіяни завдали 31 авіаудар та здійснили понад 3800 обстрілів позицій ЗСУ.

З початку доби 08 січня на російсько-українському фронті зафіксували 166 бойових зіткнень, з них 32 на Курахівському напрямку. На Курщині наразі точаться запеклі бої. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що російські загарбники завдали 31 авіаційний удар, скинувши 48 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 750 дронів-камікадзе та здійснили понад 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку ворог чотири рази без успіху атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська.

За сьогодні українські воїни на цьому напрямку знешкодили 63 окупанта, знищили протитанковий засіб, чотири автомобілі, 33 БпЛА та три засоби зв’язку, також пошкодили два автомобілі та одиницю спецтехніки ворога

- йдеться у дописі.

На Куп’янському напрямку противник 12 разів проводив штурми у районах Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки. Українські захисники відбили десять атак, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців неподалік Надії, Копанок, Новоєгорівки, Іванівки та Тернів. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаки відбиті українськими підрозділами.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три наступальні дії росіян поблизу Білої Гори.

На Торецькому напрямку підрозділи Сил оборони відбили шість атак росіян біля Торецька та Диліївки.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Котлине та Надіївка. Чотири атаки досі тривають.

Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 312 окупантів, 154 з них - безповоротно. Крім цього, знищено одну бойову броньовану машину, вісім одиниць автомобільної техніки та чотири антени управління БпЛА, також наші воїни пошкодили танк та автомобіль загарбників

- повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Курахівському напрямку ворог 32 рази атакував наші позиції поблизу Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов’янки та Ясенового. Двадцять дев’ять наступальних дій противника зупинено Силами оборони, три атаки тривають дотепер.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 13 наступальних дій неподалік Новосілки, Костянтинопольського, Янтарного та в напрямку Костянтинополя, на даний час тривають три боєзіткнення.

Тричі на Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців.

На Курщині наші оборонці відбили 27 атакувальних дій російських загарбників, наразі точаться запеклі бої.

На інших напрямках особливих змін не відбулося.

Нагадаємо

Двоє бійців ЗСУ з позивними "Джин" і "Манекен" під прикриттям дронів захопили російський бліндаж з 14 окупантами. Після успішного захоплення десантники 5 днів утримували позицію, відбиваючи ворожі атаки.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна

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