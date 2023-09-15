16 сентября: Международный день охраны озонового слоя, Всемирный день уборки

Озоновый слой — это защитная пленка из газообразного вещества, создающая барьер между нашей планетой и космическим пространством, которая заходит в стратосфере на высоте от 15 до 50 километров. Озоновый слой защищает атмосферу Земли от пагубного воздействия солнечного излучения.

Термин “озон” впервые предложил немецкий химик Шонбейн в 1840 году. А непосредственно существование озонового слоя в 1913 году доказали французские физики Шабри и Буисон.

Первая озоновая дыра шириной более тысячи километров была обнаружена над Антарктидой в 1985 году, а позже похожие дыры, только значительно меньшие по размерам, начали обнаруживать в других местах.

Тогда же выяснилось, что причиной появления озоновых дыр является промышленная деятельность человечества и вредные выбросы в атмосферу.

Также, каждый год в третью субботу сентября, отмечается Всемирный день уборки.

Событие было основано в 2018 году и объединило вокруг себя жителей разных стран мира с целью уборки планеты от мусора.

Уже к первой акции присоединились более 17 миллионов людей в почти 160 странах мира, которые убрали более 80 тысяч вон мусора.

Еще с 16 сентября начинается Европейская неделя мобильности.

Инициатором события в 1994 году выступил политолог Эрик Бриттон. Он первым предложил ежегодно проводить акции, призванные уменьшить объем потребления горючего.

А ключевым элементом недели мобильности являются велопробеги.

В Украине в третью субботу сентября отмечают День фармацевтического работника, а также День рационализатора и изобретателя.

В мире третья суббота сентября является Днем ответственного собаководства.

Событие является напоминанием людям, которые решили держать дома собаку, что животное — это не игрушка, а полноценный член семьи, и требует соответствующего отношения.

По церковному календарю сегодня День памяти великомученицы Евфимии Всехвальной.

Евфимия жила в времена императора Диоклетиана, который организовывал гонения на христиан.

Девушка неоднократно отказывалась участвовать в праздниках в честь языческих богов. Евфимию схватили, подвергли жестоким пыткам, а затем бросили в клетку с дикими зверями.

Впоследствии над ее могилой возвели храм. В ѴІІ веке мощи Евфимии были перенесены в Константинополь.

Именины 16 сентября празднуют Евфимия, Василиса, Доминика, Андрей, Василий, Владимир.