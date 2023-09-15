16 вересня: Міжнародний день охорони озонового шару, Всесвітній день прибирання

Озоновий шар — це захисна плівка з газоподібної речовини, що створює бар’єр між нашою планетою та космічним простором, яка заходиться в стратосфері на висоті від 15 до 50 кілометрів. Озоновий шар захищає атмосферу Землі від згубного впливу сонячного випромінювання.

Термін “озон” вперше запропонував німецький хімік Шонбейн в 1840 році. А безпосередньо існування озонового шару в 1913 році довели французькі фізики Шабрі та Буісон.

Перша озонова діра шириною понад тисячу кілометрів була виявлена над Антарктидою в 1985 році, а пізніше схожі діри, тільки значно менші за розмірами, почали виявляти в інших місцях.

Тоді ж з’ясувалося, що причиною появи озонових є промислова діяльність людства та шкідливі викиди в атмосферу.

Також, щороку у третю суботу вересня, відзначається Всесвітній день прибирання.

Подія була започаткована у 2018 році і об’єднала навколо себе мешканців різних країн світу з метою прибирання планети від сміття.

Вже до першої акції долучилися більше 17 мільйонів людей у майже 160 країнах світу, які прибрали понад 80 тисяч он сміття.

Ще з 16 вересня починається Європейський тиждень мобільності.

Ініціатором події у 1994 році виступив політолог Ерік Бріттон. Він першим запропонував щорічно проводити акції, покликані зменшити обсяг споживання пального.

А ключовим елементом тижня мобільності є велопробіги.

В Україні у третю суботу вересня відзначають День фармацевтичного працівника, а також День раціоналізатора та винахідника.

У світі третя субота вересня є Днем відповідального собаківництва.

Подія є нагадуванням людям, які вирішили тримати вдома собаку, що тварина — це не забавка, а повноцінний член родини, і потребує відповідного ставлення.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті великомучениці Євфимії Всехвальної.

Євфимія жила у часи імператора Діоклетіана, яки організовував гоніння на християн.

Дівчина неодноразово відмовлялася брати участь у святах на честь язичницьких богів. Євфимію схопили, ппідали жорстоким тортурам, а потім кинули до клітки з дикими звірами.

Згодом над її могилою звели храм. У VІІ столітті мощі Євфимії були перенесені до Константинополя.

Іменини 16 вересня святкують Євфимія, Василина, Домініка, Андрій, Василь, Володимир.