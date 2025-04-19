16-летний парень, раненый в день рождения, скончался после авиаудара рф по Херсону

16-летний парень, тяжело раненый 17 апреля во время российского обстрела Херсона в день своего рождения, умер в больнице, сообщил в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

российский авиаудар по Центральному району Херсона, который произошел 17 апреля, унес жизнь ребенка. 16-летний парень, получивший тяжелые ранения, умер в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалось