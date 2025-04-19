16-летний парень, раненый в день рождения, скончался после авиаудара рф по Херсону
Киев • УНН
В Херсоне 17 апреля во время обстрела получил ранение 16-летний парень в свой день рождения. Он скончался в больнице от тяжелых травм.
16-летний парень, тяжело раненый 17 апреля во время российского обстрела Херсона в день своего рождения, умер в больнице, сообщил в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
российский авиаудар по Центральному району Херсона, который произошел 17 апреля, унес жизнь ребенка. 16-летний парень, получивший тяжелые ранения, умер в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалось
В Херсонской ГВА указали, что парень получил тяжелые ранения в результате комбинированного вражеского обстрела Центрального района 17 апреля, в день своего 16-летия.
Дополнение
17 апреля, по данным полиции, на Херсонщине в результате российских обстрелов четыре человека погибли и 19 были ранены, среди пострадавших – двое медработников и подросток.