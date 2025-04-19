16-річний хлопець, поранений у день народження, помер від авіаудару рф по Херсону

$41.380.00
47.000.00
ukenru
Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
18 квітня, 17:00 • 51426 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 13:41 • 72953 перегляди

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

18 квітня, 13:23 • 75641 перегляди

Великдень-2025: де і коли дивитись онлайн-трансляцію богослужінь

18 квітня, 10:59 • 80705 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Ексклюзив
18 квітня, 08:50 • 115348 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Ексклюзив
18 квітня, 08:41 • 94453 перегляди

Омбудсмен розгляне скаргу голови антикорупційного комітету на АРМА через приховування інформації

Ексклюзив
18 квітня, 08:05 • 163843 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

18 квітня, 07:43 • 54240 перегляди

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

18 квітня, 05:00 • 142344 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 86321 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Пряма трансляція
Погода
+20°
3.3м/с
31%
751 мм
Популярнi новини

Дружня зустріч Мелоні з Трампом була під загрозою через запитання про Україну

18 квітня, 22:37 • 9202 перегляди

В росії ув’язнили 19-річну дівчину за висловлювання проти війни в Україні

18 квітня, 23:03 • 11493 перегляди

В Одесі пролунали вибухи: фіксували дрони

18 квітня, 23:19 • 11513 перегляди

"Має бути знищений": США оприлюднили записки вбивці президента Кеннеді

03:22 • 10943 перегляди

Витік з китайської лабораторії: США змінили офіційну версію про походження COVID-19

04:13 • 7282 перегляди
Публікації

Наздогнати “Олександрію”, львівське дербі, боротьба за вихід із зони вильоту: анонс матчів вихідних УПЛ

06:00 • 6454 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 17:00 • 51426 перегляди

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

18 квітня, 12:10 • 95416 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

18 квітня, 08:32 • 150393 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження
Ексклюзив

18 квітня, 08:05 • 163843 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Андрій Сибіга

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Білий дім

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

18 квітня, 15:22 • 20454 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

18 квітня, 13:58 • 23004 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

18 квітня, 13:19 • 24689 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 58603 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

18 квітня, 09:33 • 71063 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

The Guardian

Twitter

Шахед-136

TikTok

16-річний хлопець, поранений у день народження, помер від авіаудару рф по Херсону

Київ • УНН

 • 1808 перегляди

У Херсоні 17 квітня під час обстрілу отримав поранення 16-річний хлопець у свій день народження. Він помер у лікарні від тяжких травм.

16-річний хлопець, поранений у день народження, помер від авіаудару рф по Херсону

16-річний хлопець, тяжко поранений 17 квітня під час російського обстрілу Херсона в день свого народження, помер у лікарні, повідомив у суботу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

російський авіаудар по Центральному району Херсона, який стався 17 квітня, забрав життя дитини. 16-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень, помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося

- написав Прокудін.

У Херсонській МВА вказали, що хлопець тримав тяжкі поранення внаслідок комбінованого ворожого обстрілу Центрального району 17 квітня, у день свого 16-ліття.

Доповнення

17 квітня, за даними поліції, на Херсонщині внаслідок російських обстрілів четверо людей загинуло та 19 було поранено, серед постраждалих – двоє медпрацівників і підліток.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Херсон
Brent
$67.65
Bitcoin
$85,211.80
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,601.75