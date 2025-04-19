16-річний хлопець, поранений у день народження, помер від авіаудару рф по Херсону
Київ • УНН
У Херсоні 17 квітня під час обстрілу отримав поранення 16-річний хлопець у свій день народження. Він помер у лікарні від тяжких травм.
16-річний хлопець, тяжко поранений 17 квітня під час російського обстрілу Херсона в день свого народження, помер у лікарні, повідомив у суботу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
російський авіаудар по Центральному району Херсона, який стався 17 квітня, забрав життя дитини. 16-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень, помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося
У Херсонській МВА вказали, що хлопець тримав тяжкі поранення внаслідок комбінованого ворожого обстрілу Центрального району 17 квітня, у день свого 16-ліття.
Доповнення
17 квітня, за даними поліції, на Херсонщині внаслідок російських обстрілів четверо людей загинуло та 19 було поранено, серед постраждалих – двоє медпрацівників і підліток.