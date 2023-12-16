16 декабря: День дурацких игрушек, День "все в шоколаде"
Киев • УНН
День нелепых игрушек - это напоминание взрослым, что практического у каждого из них в детстве были игрушки, которые сейчас вызывают удивление и улыбку. Но именно эти игрушки являются лучшими воспоминаниями детства.
Сегодня, 16 декабря, во многих странах мира взрослые вспоминают свое детство и отмечают День бессмысленных игрушек, пишет УНН.
Необычное событие было основано в 2017 году, и отмечается в разгар сезона покупки рождественских подарков, ведущее место среди которых занимают именно игрушки.
Сегодняшнее событие, это, в первую очередь, напоминание взрослым, что практического у каждого из них в детстве были игрушки, которые сейчас вызывают удивление и улыбку. Но именно эти игрушки являются лучшими воспоминаниями детства.
Еще сегодня можно отметить День "все в шоколаде". Событие - пространство для сочетания шоколада с продуктами, которые, на первый взгляд совсем не подходят для этого.
Культовым украинским блюдом из этой серии является сало в шоколаде.
С третьей субботы декабря во многих странах мира начинается Фестиваль зимних прогулок, который длится до начала января.
По замыслу организаторов события, которые начали его более 30-ти лет назад, оно является праздником свежего воздуха, морозных пейзажей и спокойствия, которое приносит зима. Все желающие могут насладиться неспешными прогулками через заснеженные леса, прогулками по побережью с захватывающими пейзажами или городскими исследованиями исторических улиц, украшенных праздничными огнями.
Также 16 декабря - это День винограда Пино Менье.
Пино Менье - один из трех основных сортов винограда, разрешенных для производства шампанского, наряду с Пино Нуар и Шардоне. Его часто выбирают за интенсивность вкуса, что придает шампанским купажам уникальное измерение. Несмотря на свою значительную роль, Пино Менье менее известен по сравнению со своими более известными собратьями.
Хотя Пино Менье чаще всего ассоциируется с французским регионом Шампань, его также выращивают в Германии, США, Швейцарии, Австрии, Канаде, Новой Зеландии, Канаде, Новой Зеландии и Австралии.
По церковному календарю сегодня День памяти ветхозаветного пророка Аггея.
Агей жил в 5-м веке до нашей эры и был одним из 12-ти малых пророков.
Призывал восстановить Иерусалимский храм, который разрушили вавилоняне, предрек рождение Иисуса Христа.
Также сегодня почитается память блаженной царицы Феофании Византийской, которая жила в 9-м веке и была женой императора Льва ѴІ.
В отличие от своего мужа, Феофания была сильно набожной. После смерти их дочери ушла во Влахернский монастырь. Умерла, когда ей было 30 лет.
Именины 16 декабря празднуют Александр, Даниил, Никита, Феофания.
16 декабря: День дурацких игрушек, День "все в шоколаде"
День нелепых игрушек - это напоминание взрослым, что практического у каждого из них в детстве были игрушки, которые сейчас вызывают удивление и улыбку. Но именно эти игрушки являются лучшими воспоминаниями детства.
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