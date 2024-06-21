Празднование Дня освобождения в Окленде закончилось массовой стрельбой, в результате которой многие люди получили ранения. Пишет УНН со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс и Голос Америки.

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Накануне в штате Калифорния, в городе Окленд во время празднования Дня Независимости были застрелены 15 человек.

Во время мероприятия на озере Мерритт, в котором приняли участие до 5 000 человек, и который оставался спокойным, пока около 20:15 на северной стороне озера не началось параллельное мероприятие с участием "мотоциклов и транспортных средств". Возле места проведения мероприятия началась драка, и в этом районе собралась толпа.

"Во время боя было произведено несколько выстрелов", — сказал Пол Чемберс, директор по стратегическим коммуникациям полицейского управления Окленда (OPD). Стрельба произошла в 20: 45.

Полиция сообщила, что несколько человек пострадали от огнестрельного оружия и были доставлены в больницу.

По меньшей мере один из раненых находится в критическом состоянии. Возраст пострадавших-от 20 до 30 лет. На месте стрельбы следователи нашли более 50 стреляных гильз. Полиция заявила, что расследование инцидента продолжается.

В США произошла масштабная стрельба, есть погибший и много раненых