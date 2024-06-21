15 людей дістали вогнепальні поранення на святкуванні Дня свободи в Окленді
Київ • УНН
Щонайменше 15 людей були застрелені і поранені під час святкування Дня Свободи в Окленді, штат Каліфорнія, один потерпілий знаходиться в критичному стані.
Святкування Дня Свободи (Juneteenth) в Окленді закінчилося масовою стріляниною, в результаті якої багато людей отримали поранення. Пише УНН із посиланням на Ассошіейтед Прес та Голос Америки.
Деталі
Напередодні в штаті Каліфорнія, у місті Окленд під час святкування Дня Свободи (Juneteenth National Independence Day - федеральне свято в Сполучених Штатах Америки. Відзначається щорічно 19 червня на честь скасування рабства у Сполучених Штатах - ред.) були застрелені 15 людей.
Під час заходу на озері Меррітт, в якому взяли участь до 5 000 осіб, і який залишався спокійним, поки близько 20:15 на північній стороні озера не почався паралельний захід за участю "мотоциклів і транспортних засобів". Біля місця проведення заходу почалася бійка, і в цьому районі зібрався натовп.
"Під час бійки було зроблено кілька пострілів", — сказав Пол Чемберс, директор зі стратегічних комунікацій Департаменту поліції Окленда (OPD). Стрілянина сталася о 20:45.
Поліція повідомила, що кілька постраждали від вогнепальної зброї та були доставлені до лікарні.
Щонайменше один із поранених перебуває у критичному стані. Вік постраждалих - від 20 до 30 років. На місці стрілянини слідчі знайшли понад 50 стріляних гільз. Поліція заявила, що розслідування інциденту триває.
У США сталася масштабна стрілянина, є загиблий та багато поранених02.06.24, 17:06 • 29983 перегляди