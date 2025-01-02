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140 боевых столкновений на фронте: где оккупанты атаковали больше всего

140 боевых столкновений на фронте: где оккупанты атаковали больше всего

Киев  •  УНН

 • 12207 просмотра

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За минувшие сутки произошло 140 боевых столкновений, активнее всего - на Покровском направлении с 38 атаками. Враг нанес 49 авиаударов и совершил 4113 обстрелов.

140 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Покровском направлении, сообщили в утренней сводке в Генштабе ВСУ, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 49 авиационных ударов, использовав семь ракет и сбросив 79 КАБ, применил 1978 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил 4113 обстрелов, из них 204 - из РСЗО.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники, а также два средства противовоздушной обороны российских захватчиков.

Ситуация по направлениям такова:

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Колесниковки, Загрызово, Лозовой и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новосергиевки, Твердохлебово, Копанок, Макеевки, Ивановки, Зеленого Гая, Торского, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Сиверском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Серебрянка.

На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Предтечино.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил семь атак неподалеку Торецка, Дилиевки и в направлении Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоелизаветовки, Проминя, Зеленого, Новооленевки, Шевченко, Даченского и Нововасильевки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 26 атак позиций наших войск вблизи Украинки, Петропавловки и Курахово.

На Времовском направлении противник совершил 19 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах Дачного, Константинополя, Янтарного, Новоселки, Разлива и Нового Комара.

Несмотря на активное применение врагом бомбардировочной авиации на Ореховском направлении наши войска успешно отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении российские захватчики, без успеха, дважды штурмовали позиции наших подразделений в районе острова Забич.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов, ведет разведку.

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 5 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес один ракетный и 24 авиационных удара, с применением семи ракет и 32 управляемых бомб, а также совершил 356 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - говорится в сводке.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Потери противника за сутки: ВСУ уничтожили 1370 оккупантов - Генштаб2 янв. 2025, 05:18 • 15972 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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