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140 бойових зіткнень на фронті: де окупанти атакували найбільше

140 бойових зіткнень на фронті: де окупанти атакували найбільше

Київ • УНН

 • 31147 перегляди

За минулу добу відбулося 140 бойових зіткнень, найактивніше - на Покровському напрямку з 38 атаками. Ворог завдав 49 авіаударів та здійснив 4113 обстрілів.

140 боїв сталося на фронті минулої доби, найбільше - на Покровському напрямку, повідомили у ранковому зведенні у Генштабі ЗСУ, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 49 авіаційних ударів, використавши сім ракет та скинувши 79 КАБ, застосував 1978 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив 4113 обстрілів, з них 204 - із РСЗВ.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки, а також два засоби протиповітряної оборони російських загарбників.

Ситуація за напрямками така:

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Загризового, Лозової та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новосергіївки, Твердохлібового, Копанок, Макіївки, Іванівки, Зеленого Гаю, Торського, Тернів та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Серебрянка.

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Предтечине.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив сім атак неподалік Торецька, Диліївки та в напрямку Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоєлизаветівки, Променя, Зеленого, Новооленівки, Шевченка, Даченського та Нововасилівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак позицій наших військ поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового.

На Времівському напрямку противник здійснив 19 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах Дачного, Костянтинополя, Янтарного, Новосілки, Розливу та Нового Комара.

Попри активне застосування ворогом бомбардувальної авіації на Оріхівському напрямку наші війська успішно відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, двічі штурмували позиції наших підрозділів в районі острова Забич.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів, веде розвідку.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 5 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав одного ракетного та 24 авіаційних удари, із застосуванням семи ракет та 32 керованих бомб, а також здійснив 356 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", - ідеться у зведенні.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Втрати супротивника за добу: ЗСУ знищили 1370 окупантів - Генштаб02.01.25, 07:18 • 27964 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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