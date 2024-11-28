14 регионов Украины оказались под вражеским ударом: спасатели показали последствия атаки рф
Киев • УНН
В результате массированной атаки РФ повреждены объекты в 14 областях Украины, пострадал один человек в Одесской области. На ликвидацию последствий привлечено более 320 спасателей и 80 единиц техники ГСЧС.
В результате сегодняшней массированной атаки рф есть повреждения в 14 регионах Украины, сообщили в ГСЧС, показав последствия вражеского удара, пишет УНН.
детали
"российские войска утром атаковали столицу и Киевщину, а также Винницкую, Одесскую, Волынскую, Харьковскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Сумскую области. В регионах повреждены здания, транспортные средства, гаражи, частные жилые дома, складские здания, многоэтажный дом в Харькове", - указали в ГСЧС в соцсетях.
Как сообщили в ГСЧС, обошлось без погибших. "Один человек пострадал в Одесской области", - говорится в сообщении.
"Также повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях", - указали в ГСЧС.
Чрезвычайных работают над ликвидацией последствий обстрела. В Николаевской и Винницкой областях к работам, как сообщается, привлечены саперы ГСЧС.
Всего по Украине задействованы более 320 спасателей и более 80 единиц техники ГСЧС.
Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев28 нояб. 2024, 11:15 • 13062 просмотра