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14 регионов Украины оказались под вражеским ударом: спасатели показали последствия атаки рф

14 регионов Украины оказались под вражеским ударом: спасатели показали последствия атаки рф

Киев  •  УНН

 • 694 просмотра

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В результате массированной атаки РФ повреждены объекты в 14 областях Украины, пострадал один человек в Одесской области. На ликвидацию последствий привлечено более 320 спасателей и 80 единиц техники ГСЧС.

В результате сегодняшней массированной атаки рф есть повреждения в 14 регионах Украины, сообщили в ГСЧС, показав последствия вражеского удара, пишет УНН.

детали

"российские войска утром атаковали столицу и Киевщину, а также Винницкую, Одесскую, Волынскую, Харьковскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Сумскую области. В регионах повреждены здания, транспортные средства, гаражи, частные жилые дома, складские здания, многоэтажный дом в Харькове", - указали в ГСЧС в соцсетях.

Как сообщили в ГСЧС, обошлось без погибших. "Один человек пострадал в Одесской области", - говорится в сообщении.

"Также повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях", - указали в ГСЧС.

Чрезвычайных работают над ликвидацией последствий обстрела. В Николаевской и Винницкой областях к работам, как сообщается, привлечены саперы ГСЧС.

Всего по Украине задействованы более 320 спасателей и более 80 единиц техники ГСЧС.

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев28 нояб. 2024, 11:15 • 13062 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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