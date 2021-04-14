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14 апреля: верующие чтят память преподобной Марии Египетской

14 апреля: верующие чтят память преподобной Марии Египетской

Киев  •  УНН

 • 24075 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В этот день, 14 апреля, отмечают День моментов смеха, а православные христиане чтят память Марии Египетской. Об этом пишет УНН.

Праздники

14 апреля отмечается Международный день моментов смеха. Смех - лучшее лекарство и праздник фокусируется на смеха как способе снять стресс. Эти апрельские мероприятия во второй декаде месяца имеют традиционный ежегодный характер.

Религиозный праздник

14 апреля православные христиане отмечают день Марии Египетской. Мария Египетская - великая святая, очень уважаемый в православии. Известная как большая пустынница и аскетка, память которой восточная церковь празднует во время Великого Поста.

Это женский праздник для жен. В народе говорят, что каждая женщина сегодня может принести счастье в браке. Марии Египетской было принято обращаться за защитой от сглаза и дурного слова.

Именины

14 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Мария, Марк, Макар, Макарий, Ефим, Авраам, Мелетий, Абрам, Эльвира, Гордей.

Приметы

Если ночью на небе ни звезды, значит, будет сильное потепление.

Слышен гром без дождя и молний, значит, будет в ближайшие дни очень хорошая погода.

Если сегодня угостить мужчину блинами с медом, то он всю жизнь будет верным и преданным семьянином.

Если сегодня домочадцы поссорятся, то уже не помирятся.

С кем этот день проведешь, с тем и жизнь проживешь.

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