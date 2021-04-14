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14 квітня: віряни вшановують пам'ять преподобної Марії Єгипетської

14 квітня: віряни вшановують пам'ять преподобної Марії Єгипетської

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У цей день, 14 квітня, відзначають День моментів сміху, а православні християни вшановують пам'ять Марії Єгипетської. Про це пише УНН.

Свята 

14 квітня відзначають Міжнародний день моментів сміху. Сміх - найкращі ліки і свято фокусується на сміху як способі зняти стрес. Ці квітневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Релігійне свято

14 квітня православні християни відзначають день Марії Єгипетської. Марія Єгипетська — велика свята, дуже шанована у православ'ї. Відома як велика пустельниця та аскетка, пам'ять котрої східна церква святкує під час Великого Посту.

Це жіноче свято для дружин. В народі кажуть, що кожна дружина сьогодні може принести щастя в шлюб. До Марії Єгипетської було прийнято звертатися за захистом від пристріту і поганого слова.

Іменини

14 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Марко, Макар, Макарій, Юхим, Аврам, Мелетій, Абрам, Ельвіра, Гордій.

Прикмети

Якщо вночі на небі ні зорі, значить, буде сильне потепління.

Чути грім без дощу та блискавок, значить, буде в найближчі дні дуже гарна погода.

Якщо сьогодні пригостити чоловіка млинцями з медом, то він все життя буде вірним і відданим сім’янином.

Якщо сьогодні домочадці посваряться, то вже не помиряться.

З ким цей день проведеш, з тим і життя проживеш.

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