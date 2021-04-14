14 квітня: віряни вшановують пам'ять преподобної Марії Єгипетської
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У цей день, 14 квітня, відзначають День моментів сміху, а православні християни вшановують пам'ять Марії Єгипетської. Про це пише УНН.
Свята
14 квітня відзначають Міжнародний день моментів сміху. Сміх - найкращі ліки і свято фокусується на сміху як способі зняти стрес. Ці квітневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер.
Релігійне свято
14 квітня православні християни відзначають день Марії Єгипетської. Марія Єгипетська — велика свята, дуже шанована у православ'ї. Відома як велика пустельниця та аскетка, пам'ять котрої східна церква святкує під час Великого Посту.
Це жіноче свято для дружин. В народі кажуть, що кожна дружина сьогодні може принести щастя в шлюб. До Марії Єгипетської було прийнято звертатися за захистом від пристріту і поганого слова.
Іменини
14 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Марко, Макар, Макарій, Юхим, Аврам, Мелетій, Абрам, Ельвіра, Гордій.
Прикмети
Якщо вночі на небі ні зорі, значить, буде сильне потепління.
Чути грім без дощу та блискавок, значить, буде в найближчі дні дуже гарна погода.
Якщо сьогодні пригостити чоловіка млинцями з медом, то він все життя буде вірним і відданим сім’янином.
Якщо сьогодні домочадці посваряться, то вже не помиряться.
З ким цей день проведеш, з тим і життя проживеш.