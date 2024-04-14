14 апреля: Международный день внезапного смеха, Всемирный день футбольного вратаря

Сегодня, 14 апреля, все любители юмора, и те люди, которые всегда стараются быть позитивными и сохранять хорошее настроение, могут присоединиться к Международному дню внезапного смеха, пишет УНН.

Цель события, которое в 1997 году основал писатель Иззи Гезелл, заключается в напоминании человечеству о пользе ежедневного искреннего смеха и привлечения к проявлению собственных эмоций.

Уже давно известно, что смех способен оздоровить человека, уменьшить нервное напряжение, помочь в борьбе со стрессом, сделать каждого счастливее и увереннее в себе.

14 апреля обязательно нужно посмеяться от души, развеселить родных и друзей, провести этот день с позитивом, а также ввести в привычку смех. Не отчаивайтесь, если проводите праздничный день в одиночестве: создавайте веселое настроение с помощью юмористических телепередач, забавных видеороликов, любимых анекдотов и тому подобное.

14 апреля свой профессиональный праздник отмечают футбольные вратари. Событие установлено честь колумбийского вратаря Мигеля Калеро, который появился на свет именно 14 апреля 1971 года, и трагически ушел из жизни в результате тромбоза 2012 году.

Во время карьеры Калеро не был настолько популярным как другие представители вратарского цеха того времени. Однако, получил известность благодаря своей оригинальной манере игры. Миллионы болельщиков во всем мире запомнили вратаря, который выходил на игры в бейсболке.

В составе сборной Колумбии Мигель Калеро стал победителем кубка Америки-2001.

Еще сегодня проходят мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с болезнью Шагаса. Полия установлена в честь того, что именно 14 апреля 1909 года бразильский врач Карлос Шагас впервые описал эту тропическую болезнь.

Болезнь Шагаса - это паразитарное тропическое заболевание, с которым часто сталкивается малообеспеченный слой населения. Особенностью болезни является бессимптомное ее развитие. Нередко переносчики паразитов - клопы, также заражение возможно путем потребления загрязненной пищи, через кровь, от матери ребенку и тому подобное.

Еще сегодня можно присоединиться к Международному дню добрых дел. Событие было основано в Израиле меценаткой Шари Арисон.

Глобальная цель события делать добрые поступки на благо планеты и других людей. Сейчас к Международному дню добрых дел приобщаются сотни тысяч волонтеров из почти 100 стран мира.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Мартина Исповедника, Папы Римского.

Мартин родился в богатой семье, но с юных лет решил посвятить свою жизнь служению Господу. Прошел все ступени церковной иерархии и был избран Папой Римским. Боролся с ересью, однако не получил поддержки со стороны иерархов и властей Рима. Б

По преданию, был сослан в Херсонес, где и умер в 655 году.

Именины 14 апреля празднуют Мартин, Антон.