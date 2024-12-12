138 боев с начала суток: где на фронте горячее всего и что происходит на каждом направлении

На фронте с начала текущих суток произошло уже 138 боев, больше всего на Кураховском, Покровском и Времовском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 12 декабря, пишет УНН.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток уже произошло 138 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском, Покровском и Временском направлениях - сообщили в Генштабе

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов на Харьковщине, Черниговщине и Сумщине, как указано, пострадали, в частности, громады населенных пунктов Тимофеевка, Дмитровка, Поповка, Бобылевка, Большая Писаревка, Семеновка, Марчихина Буда, Середина Буда, Дмитровка, Прогресс, Барановка, Демьяновка, Каменка, Елино, Николаевка и Новая Гута.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, такова:

На Харьковском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Глубокого и Старицы, в настоящее время идет бой. Также враг нанес авиаудары КАБами по Липцам, Высокой Яруге и Гоптовке.

На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты проводили наступательные действия у Синьковки, Загрызово и Западного. Три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении противник 14 раз атаковал возле Копанок, Новоегоровки, Лозовой, Надежды, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу. Пять атак до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты дважды пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Торецка, в настоящее время продолжается бой. Вражеская авиация сбросила КАБ на Крымское.

На Покровском направлении противник совершил 30 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Песчаное, Шевченко и Чумацкое. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 24 атаки, пока еще идут шесть боев.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 37 раз вблизи Сонцовки, Старых Тернов, Курахово, Дальнего и Успеновки. 24 попытки оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Бои продолжаются. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Багатир и Улаклы, сбросив при этом четыре КАБ.

На Времовском направлении противник 24 раза шел на штурм позиций наших защитников вблизи Сухих Ялов, Константинопольского, Раздольного, Нескучного и Новодаровки. Одиннадцать боестолкновений продолжается.

На Ореховском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов в направлении Новоданиловки.

"На Курщине Силы обороны отбили девять атак врага, семь боестолкновений продолжаются", - сказано в сводке.

На других направлениях, как отметили в Генштабе, обстановка существенных изменений не претерпела.

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