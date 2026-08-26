134 из 162 запущенных рф по Украине дронов обезвредили за ночь

россия ночью выпустила по Украине 162 дрона, из которых 134 были сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

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По данным ВС ВСУ, в ночь на 26 августа (с 18:00 25 августа) противник атаковал 162 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орёл, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 134 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 18 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 3 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

Потери рф за сутки составили 1450 военнослужащих — Генштаб ВСУ