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13 августа: сегодня отмечают Международный день левшей

13 августа: сегодня отмечают Международный день левшей

Киев  •  УНН

 • 29389 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Сегодня, 13 августа, в мире отмечают Международный день левши, а в народе почитают день Евдокима, пишет УНН.

Международный день левшей

Современный мир создан для людей, которые все делают правой рукой. Письменные и кухонные принадлежности, двери и замки, компьютерные мыши и много другого для праворуких. Остальные приспосабливаются. К счастью, леворуких школьников уже не заставляют писать правой, но и в настоящее время встречаются родители, воспитатели или даже учителя, которые пытаются переучить “неправильного ребенка”.

Международный день левшей ежегодно отмечается 13 августа. В этот день левши всего мира стремятся привлечь внимание производителей товаров к необходимости учитывать их удобства, устраивают разнообразные мероприятия и соревнования. В частности, британский Клуб левшей (англ. The Left-Handers Club) обеспокоен тем, что во многих школах страны детей-левшей по-прежнему стремятся переучить к письму правой рукой, что вызывает психологические стрессы и понижает успеваемость учеников.

Основан 13 августа 1976 года организацией Left-handers International. Провозглашенный в 1984 году Международной конфедерацией левшей. Широко отмечается с 1992 года британским Клубом левшей, что было создано 1990 года.

Религиозные праздники

13 августа православная церковь чтит память праведного Еводкима Каппадокиянина. Он считается одним из особых покровителей и молитвенников пред Богом семейного очага.

Именно 13 августа (по старому стилю 31 июля) верующие молились за то, чтобы никакое беда не прокралось в их дом.

День святого Евдокима — один из немногих, когда церковью разрешено работать. Более того, считается, что чем больше человек сделает полезного по хозяйству в этот день, тем благосклоннее будет к ней святой.

В пятницу, 13 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Вениамин, Иван, Сергей, Юрий.

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