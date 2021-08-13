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13 серпня: сьогодні відзначають Міжнародний день шульг

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Сьогодні, 13 серпня, у світі відзначають Міжнародний день шульги, а у народі шанують день Євдокима, пише УНН.

Міжнародний день шульг

Сучасний світ створений для людей, які все роблять правою рукою. Письмове і кухонне приладдя, двері і замки, комп’ютерні миші і багато іншого для праворуких. Решта пристосовуються. На щастя, ліворуких школярів вже не примушують писати правою, але і в даний час трапляються батьки, вихователі або навіть вчителі, які намагаються перевчити “неправильну дитину”.

Міжнародний день шульг щорічно відзначається 13 серпня. У цей день лівші всього світу прагнуть привернути увагу виробників товарів до необхідності враховувати їхні зручності, улаштовують різноманітні заходи та змагання. Зокрема, британський Клуб шульг (англ. The Left-Handers Club) занепокоєний тим, що в багатьох школах країни дітей-шульг як і раніше прагнуть перевчити до писання правою рукою, що викликає психологічні стреси та знижує успішність учнів.

Започаткований 13 серпня 1976 року організацією Left-handers International. Проголошений у 1984 році Міжнародною конфедерацією шульг. Широко відзначається з 1992 року британським Клубом шульг, що було створено 1990 року.

Релігійні свята

13 серпня православна церква вшановує пам’ять праведного Єводкима Каппадокіяніна. Він вважається одним з особливих покровителів і молитовників перед Богом сімейного вогнища.

Саме 13 серпня (за старим стилем 31 липня) віряни молилися за те, щоб ніяке лихо не прокралося в їх будинок.

День святого Євдокима — один з небагатьох, коли церквою дозволено працювати. Ба більше, вважається, що чим більше людина зробить корисного по господарству у цей день, тим прихильнішим буде до неї святий.

У п’ятницю, 13 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Веніамін, Іван, Сергій, Юрій​.​

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