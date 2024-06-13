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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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13 июня: Международный день распространения информации об альбинизме, Вознесение Господне, Вознесение Господне

13 июня: Международный день распространения информации об альбинизме, Вознесение Господне, Вознесение Господне

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 03:07  •  2552 просмотра

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Сегодня, 13 июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня распространения информации об альбинизме. Событие было основано Организацией Объединенных Наций в 2015 году.

Сегодня, 13 июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня распространения информации об альбинизме. Событие было основано Организацией Объединенных Наций в 2015 году, пишет УНН.

Альбинизм (гипопигментация) - это врожденный дефект, который заключается в частичном (витилиго) или полном отсутствии пигмента кожи, волос и глаз (меланина). Людей с таким нарушением называют альбиносами. Они имеют красный цвет глаз, нередко проблемы со зрением, очень светлую кожу и волосы.

Альбиносы крайне чувствительны к солнцу, ведь их организм синтезирует витамин D в 5 раз быстрее.

Альбинизм возникает из-за клеточного сбоя, человек не виноват в существовании такого дефекта, поэтому основная цель сегодняшнего события - привлечение внимания человечества к проблеме дискриминации людей с альбинизмом, повышение осведомленности общества об альбинизме и причинах возникновения.

Портные и люди, которые любят шить сегодня могут присоединиться к празднованию Дня швейной машинки. Именно 13 июня 1790 года в Великобритании была запатентована швейная машинка для пошива парусов и кожаных изделий.

Первые прототипы швейных машинок начали появляться еще в 15-м веке. В 1755 году сконструировал аппарат в котором использовалась игла с ушком возле острого кончика.

В 1829 году Бартелеми Тимон запатентовал швейную машинку максимально приближенную к современным аналогам.

Любители спорта 13 июня могут приобщиться ко Дню софтбола - вида спорта, который появился в США в конце 19-го века.

Софтбол - разновидность бейсбола, в который играют более крупным мячом и на меньшем поле. Основные различия между софтболом и бейсболом заключаются в размере мяча, размерах игрового поля и стиле подачи. Мячи для софтбола больше и тяжелее бейсбольных, и обычно их бросают снизу, а не сверху, как в бейсболе. Кроме того, поля для софтбола меньше, чем поля для бейсбола, с более короткими базовыми путями и меньшим расстоянием между базами.

А любители экстремальных развлечений сегодня могут принять участие в праздновании Дня метания топора.

Метание топора возникло в древности как соревнование между лесорубами, и к нашему времени превратилось в вид спорта.

Христиане восточного обряда сегодня отмечают Вознесение Господне.

После своего Воскресения из мертвых, Иисус Христос в течение сорока дней находился среди своих учеников, укрепляя их веру и готовя к принятию благодати Святого Духа. В этот период Он являлся апостолам и говорил с ними, продолжал учить их о Царстве Небесном. Каждое явление Христа приносило утешение и надежду его последователям, ведь они видели, что их Учитель действительно победил смерть.1

На сороковой день после Воскресения, Христос собрал своих апостолов на горе Елеон близ Иерусалима. Там Спаситель дал своим ученикам последние наставления, призывая их идти в мир, учить все народы и крестить их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Он пообещал, что будет всегда с ними, и благословил их.

После этого Иисус начал подниматься на небо, и апостолы наблюдали за этим чудом. Облако окутало Христа, и Он исчез с их глаз. В этот момент появились два ангела в белых одеждах.

Именины 13 июня празднуют Александр, Даниил, Иван Антонина.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

УНН Lite
ierusalimИерусалим
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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