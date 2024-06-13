13 червня: Міжнародний день поширення інформації про альбінізм, Вознесіння Господнє

Сьогодні, 13 червня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Міжнародного дня поширення інформації про альбінізм. Подія була започаткована Організацією Об’єднаних Націй у 2015 році, пише УНН.

Альбінізм (гіпопігментація) – це вроджений дефект, котрий полягає у частковій (вітиліго) чи повній відсутності пігменту шкіри, волосся та очей (меланіну). Людей з таким порушенням називають альбіносами. Вони мають червоний колір очей, нерідко проблеми із зором, дуже світлу шкіру та волосся.

Альбіноси вкрай чутливі до сонця, адже їхній організм синтезує вітамін D у 5 разів швидше.

Альбінізм виникає через клітинний збій, людина не винна в існуванні такого дефекту, тому основна мета сьогоднішньої події – привернення уваги людства до проблеми дискримінації людей з альбінізмом, підвищення поінформованості суспільства щодо альбінізму та причинах виникнення.

Кравці та люди, які полюбляють шити сьогодні можуть долучитися до святкування Дня швейної машинки. Саме 13 червня 1790 року у Великій Британії була запатентована швейна машинка для пошиття вітрил та шкіряних виробів.

Перші прототипи швейних машинок почали з’являтися ще 15-му столітті. У 1755 році сконструював апарат у якому використовувалася голка з вушком біля гострого кінчика.

У 1829 році Бартелемі Тімон запатентував швейну машинку максимально наближену до сучасних аналогів.

Любителі спорту 13 червня можуть долучитися до Дня софтболу – виду спорту, який з’явився у США наприкінці 19-го століття.

Софтбол - різновид бейсболу, в який грають більшим м’ячем і на меншому полі. Основні відмінності між софтболом і бейсболом полягають у розмірі м’яча, розмірах ігрового поля та стилі подачі. М’ячі для софтболу більші й важчі за бейсбольні, і зазвичай їх кидають знизу, а не зверху, як у бейсболі. Крім того, поля для софтболу менші, ніж поля для бейсболу, з коротшими базовими шляхами та меншою відстанню між базами.

А любителі екстремальних розваг сьогодні можуть взяти участь у святкуванні Дня метання сокири.

Метання сокири виникло у давнину як змагання між лісорубами, і до нашого часу перетворилося на вид спорту.

Християни східного обряду сьогодні відзначають Вознесіння Господнє.

Після свого Воскресіння з мертвих, Ісус Христос протягом сорока днів перебував серед своїх учнів, зміцнюючи їхню віру та готуючи до прийняття благодаті Святого Духа. У цей період Він являвся апостолам і говорив з ними, продовжував навчати їх про Царство Небесне. Кожне з’явлення Христа приносило втіху і надію його послідовникам, адже вони бачили, що їхній Учитель дійсно переміг смерть.1

На сороковий день після Воскресіння, Христос зібрав своїх апостолів на горі Елеон поблизу Єрусалиму. Там Спаситель дав своїм учням останні настанови, закликаючи їх іти у світ, навчати всі народи та хрестити їх в ім’я Отця, Сина і Святого Духа. Він пообіцяв, що буде завжди з ними, і благословив їх.

Після цього Ісус почав підніматися на небо, і апостоли спостерігали за цим дивом. Хмара огорнула Христа, і Він зник з їхніх очей. У цей момент з’явилися два ангели в білому вбранні.

Іменини 13 червня святкують Олександр, Данило, Іван Антоніна.