12 ящиков контрабандных сигарет обнаружили ночью таможенники на границе с Румынией
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Более 6 тысяч пачек сигарет обнаружили сегодня ночью в пункте пропуска “Дьяково” на границе с Румынией пограничники Мукачевского отряда совместно с таможенниками, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мукачевского пограничного отряда.
“В половине третьего ночи в пункт пропуска под управлением 57-летнего гражданина Украины прибыл микроавтобус марки „Мерседес Спринтер“ с прицепом. Во время углубленного осмотра в двойном днище прицепа общая обзорная группа обнаружила скрытые 6020 пачек сигарет различных марок”, — указано в сообщении.
Табачные изделия микроавтобус и прицеп украинца в определенном законодательством порядке изъяли. Сумма оценки изъятых предметов устанавливается.
Как отмечал ранее УНН, водитель автобуса из Украины вез в Польшу контрабанду таблеток.