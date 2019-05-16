12 ящиків контрабандних сигарет виявили цієї ночі митники на кордоні з Румунією
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Понад 6 тисяч пачок сигарет виявили сьогодні вночі в пункті пропуску “Дякове”, що на кордоні з Румунією прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками, передає УНН з посиланням на прес-службу Мукачівського прикордонного загону.
“О пів на третю ночі в пункт пропуску під керуванням 57-річного громадянина України прибув мікроавтобус марки „Мерседес Спрінтер“ з причепом. Під час поглибленого огляду у подвійному днищі причепу спільна оглядова група виявила приховані 6020 пачок сигарет різних марок”, — вказано у повідомленні.
Тютюнові вироби мікроавтобус та причеп українця у визначеному законодавством порядку вилучили. Сума оцінки вилучених предметів наразі встановлюється.
Як зазначав раніше УНН, водій автобуса з України віз до Польщі контрабанду таблеток.