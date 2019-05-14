Водій автобуса з України віз до Польщі контрабанду таблеток
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Українець, який був водієм автобусу хотів незаконно ввезти з України в Польщу 12 тисяч штук таблеток для підвищення потенції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське Радіо.
“Приблизно 12 тисяч штук таблеток для підвищення потенції на суму 45 тис злотих (понад 10 тисяч євро) затримали співробітники Національної податкової адміністрації (KAS) з Підкарпаття під час контролю мандрівників у польсько-українському пункті пропуску в Медиці. У контрабанді зізнався 41-річний водій, громадянин України”, — йдеться в повідомленні.
“Проти чоловіка відкрили провадження. Чоловік мав сплатити штраф у розмірі 5 тисяч злотих (понад 1,1 тисяч євро)”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, працівники Прикордонної служби Польщі у пункті пропуску в Корчовій затримали чоловіка, який займався контрабандою людей.