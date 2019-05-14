Водитель автобуса с Украины вез в Польшу контрабанду таблеток
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Украинец, который был водителем автобуса хотел незаконно ввезти из Украины в Польшу 12 тысяч штук таблеток для повышения потенции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
“Примерно 12 тысяч штук таблеток для повышения потенции на сумму 45 тысяч злотых (более 10 тысяч евро) задержали сотрудники Национальной налоговой администрации (KAS) с Прикарпатья при контроле путешественников в польско-украинском пункте пропуска в Медыке. В контрабанде признался 41-летний водитель, гражданин Украины”, — говорится в сообщении.
“Против мужчины открыли производство. Мужчина должен был уплатить штраф в размере 5 тысяч злотых (более 1,1 тысяч евро)”, — отмечается в сообщении.
Напомним, работники пограничной службы Польши в пункте пропуска в Корчевой задержали мужчину, который занимался контрабандой людей.