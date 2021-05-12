12 мая: сегодня отмечают Международный день медсестер

Праздники

Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Сегодня именно тот день, когда стоит еще раз поблагодарить и поздравить представительниц и представителей одной из самых гуманных профессий.

Медсестры это специалисты, получившие базовое медицинское образование и выполняющих установленные задания от врача в вопросах ухода за больными. Без помощи медсестер врачи вряд ли были бы столь эффективны, ведь именно они в течение всего срока лечения непосредственно работают с пациентом. Сейчас медсестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая часть медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом.

Последние два года медсестры проявляют себя и в борьбе с COVID-19, выкладываясь по полной.

В этот день медсестрам традиционно вручают премии и подарки.

В частности, 12 мая отмечают День экологического образования.

Сейчас человечество достигло такой стадии, когда антропогенное воздействие на биосферу приобрело необратимый характер, резко обострились противоречия между растущими потребностями общества и возможностями природы. Экологическое образование было выдвинуто ЮНЕСКО и Программой ООН по охране окружающей среды в разряд основных средств гармонизации взаимодействия человека и природы.

Стокгольмская конференция по охране окружающей среды в 1972 году приняла рекомендацию о создании международной программы по образованию в области окружающей среды. В целях выживания необходимо переосмысление самой сути взаимоотношений человека, общества и природы на основе новых подходов и идей. Практическая реализация идей устойчивого развития связана с изменением стереотипа культуры взаимоотношений человека и природы. По признанию отечественной и мировой общественности центральным фактором в решении проблем взаимоотношений “Человек — Общество — Природа” становится экологическое образование.

Экологическое образование и в мире, и в Украине, считается сегодня приоритетным направлением обучения и воспитания общеобразовательных школ. Конференция ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году, что обсуждала проблемы окружающей среды и развития образования, в своих документах и решениях также подчеркнула огромное значение экологического образования в реализации стратегии выживания и устойчивого развития человечества. Высшей и конечной целью экологического образования (ЭО) и воспитания считается формирование эксцентрического типа экологического сознания, поскольку только сознание определяет поведенческие реакции человека, его поступки, выражающиеся в экологической культуре.

Религиозные праздники

12 мая чествуют девять мучеников — группу христианских святых, в III веке проповедовал в малазийском городе Кизик. 12 мая считается днем целителей, поэтому сегодня стоит делать только добрые дела. Верят, что сновидения, увиденное днем 12 мая, вещее, однако рассказывать о нем никому нельзя.

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Василий, Иван, Федот, Артемий и Филимон.