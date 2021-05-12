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12 травня: сьогодні відзначають Міжнародний день медсестер

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. У цей день, 12 травня, відзначають Міжнародний день медсестри. Віряни в цей день вшановують пам'ять дев'яти мучеників. Про ці та інші свята пише УНН.

12 травня: сьогодні відзначають Міжнародний день медсестер

Свята

Щорічно 12 травня відзначається Міжнародний день медичної сестри. Сьогодні саме той день, коли варто вкотре подякувати і привітати представниць та представників однієї з найгуманніших професій.

Медсестри це спеціалісти, що отримали базову медичну освіту та виконують встановлені завдання від лікаря у питаннях догляду за хворими. Без допомоги медсестер лікарі навряд чи були б такі ефективні, адже саме вони протягом всього терміну лікування безпосередньо працюють з пацієнтом. Наразі медсестри складають найчисленнішу категорію працівників охорони здоров’я, так як в лікарській практиці велика частка медичних послуг виявляється виключно сестринським персоналом.

Останні два роки медсестри проявляють себе й у боротьбі з COVID-19, викладаючись на повну.

Цього дня медсестрам традиційно вручають премії та подарунки.

Зокрема, 12 травня відзначають День екологічної освіти.

Наразі людство досягло такої стадії, коли антропогенна дія на біосферу набула безповоротного характеру, різко загострилися протиріччя між зростаючими потребами суспільства і можливостями природи. Екологічна освіта була висунута ЮНЕСКО і Програмою ООН з охорони довкілля в розряд основних засобів гармонізації взаємодії людини і природи.

Стокгольмська конференція з охорони довкілля в 1972 році прийняла рекомендацію про створення міжнародної програми за освітою в області довкілля. В цілях виживання необхідне переосмислення самої суті взаємин людини, суспільства і природи на основі нових підходів й ідей. Практична реалізація ідей стійкого розвитку пов’язана зі зміною стереотипу культури взаємин людини і природи. По визнанню вітчизняної і світової громадськості центральним чинником у вирішенні проблем взаємин “Людина — Суспільство — Природа” стає екологічна освіта.

Екологічна освіта і в світі, і в Україні вважається сьогодні пріоритетним напрямом навчання і виховання загальноосвітніх шкіл. Конференція ООН в Ріо-де-Жанейро в 1992 році, що обговорювала проблеми довкілля і розвитку освіти, в своїх документах і рішеннях також підкреслила величезне значення екологічної освіти в реалізації стратегії виживання і стійкого розвитку людства. Вищою і кінцевою метою екологічної освіти (ЕО) і виховання вважається формування ексцентричного типа екологічної свідомості, оскільки лише свідомість визначає поведінкові реакції людини, його вчинки, що виражаються в екологічній культурі.

Релігійні свята

12 травня вшановують дев’ять мучеників — групу християнських святих, які в III столітті проповідували в малайзійському місті Кизик. 12 травня вважається днем цілителів, тому сьогодні варто робити тільки добрі справи. Вірять, що сновидіння, побачене вдень 12 травня, віще, проте розповідати про нього нікому не можна.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Федот, Артемій та Филимон.

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