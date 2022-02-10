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15 марта, 19:03 • 102071 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132766 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 101724 просмотра

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15 марта, 11:23 • 99746 просмотра

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12 человек пострадали при уничтожении дрона в аэропорту Саудовской Аравии

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. Двенадцать человек получили ранения в результате падения обломков после того, как саудовские военные подорвали беспилотник нацеленый на аэропорт недалеко от границы с Йеменом. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP. 

Детали

Фрагменты упали на аэропорт после нападения на международный аэропорт Абха, который ранее подвергался аналогичным нападкам со стороны йеменских повстанцев-хуситів.

"Силы обороны Саудовской Аравии уничтожили беспилотник, запущенный в сторону международного аэропорта Абха, — говорится в сообщении официального Саудовского агентства печати. — Мы начнем решительные оперативные действия, чтобы отреагировать на угрозу гражданским аэропортам и пассажирам".

Добавим

Повстанцы, которые борются с возглавляемой Саудовской Аравией коалицией с 2015 года, часто наносили удары беспилотниками по саудовских объектах, включая аэропорты и нефтяные объекты.

Иран поддерживает хуситов в гражданской войне Йемена против международно признанного правительства. Корпус стражей исламской революции (КСИР) обеспечивает хуситов ракетами, беспилотниками и проводит учения, что позволяет группировке атаковать аэропорты и другую критически важную инфраструктуру.

Сейчас хуситы контролируют столицу Йемена Сану, а правительство базируется в городе Аден.

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