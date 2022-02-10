12 человек пострадали при уничтожении дрона в аэропорту Саудовской Аравии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Двенадцать человек получили ранения в результате падения обломков после того, как саудовские военные подорвали беспилотник нацеленый на аэропорт недалеко от границы с Йеменом. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP.
Детали
Фрагменты упали на аэропорт после нападения на международный аэропорт Абха, который ранее подвергался аналогичным нападкам со стороны йеменских повстанцев-хуситів.
"Силы обороны Саудовской Аравии уничтожили беспилотник, запущенный в сторону международного аэропорта Абха, — говорится в сообщении официального Саудовского агентства печати. — Мы начнем решительные оперативные действия, чтобы отреагировать на угрозу гражданским аэропортам и пассажирам".
Добавим
Повстанцы, которые борются с возглавляемой Саудовской Аравией коалицией с 2015 года, часто наносили удары беспилотниками по саудовских объектах, включая аэропорты и нефтяные объекты.
Иран поддерживает хуситов в гражданской войне Йемена против международно признанного правительства. Корпус стражей исламской революции (КСИР) обеспечивает хуситов ракетами, беспилотниками и проводит учения, что позволяет группировке атаковать аэропорты и другую критически важную инфраструктуру.
Сейчас хуситы контролируют столицу Йемена Сану, а правительство базируется в городе Аден.