12 людей постраждали при знищенні дрону в аеропорту Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Дванадцять людей отримали поранення внаслідок падіння уламків після того, як саудівські військові підірвали безпілотник, націлений на аеропорт неподалік кордону з Єменом. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.
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Фрагменти впали на аеропорт після нападу на міжнародний аеропорт Абха, який раніше зазнавав аналогічних нападів з боку єменських повстанців-хуситів.
"Сили оборони Саудівської Аравії знищили безпілотник, запущений у бік міжнародного аеропорту Абха, — йдеться у повідомленні офіційного Саудівського агентства друку. — Ми почнемо рішучі оперативні дії, щоб відреагувати на загрозу цивільним аеропортам та пасажирам".
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Повстанці, котрі борються з очолюваною Саудівською Аравією коаліцією з 2015 року, часто завдавали ударів безпілотниками по саудівських об'єктах, включаючи аеропорти та нафтові об'єкти.
Іран підтримує хуситів у громадянській війні Ємену проти міжнародно визнаного уряду. Корпус вартових ісламської революції (КСІР) забезпечує хуситів ракетами, безпілотниками і проводить навчання, що дозволяє угрупованню атакувати аеропорти та іншу критично важливу інфраструктуру.
Наразі хусити контролюють столицю Ємену Сану, а уряд базується у місті Аден.