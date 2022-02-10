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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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12 людей постраждали при знищенні дрону в аеропорту Саудівської Аравії

12 людей постраждали при знищенні дрону в аеропорту Саудівської Аравії

Київ • УНН

 • 17309 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Дванадцять людей отримали поранення внаслідок падіння уламків після того, як саудівські військові підірвали безпілотник, націлений на аеропорт неподалік кордону з Єменом. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.

Деталі

Фрагменти впали на аеропорт після нападу на міжнародний аеропорт Абха, який раніше зазнавав аналогічних нападів з боку єменських повстанців-хуситів.

"Сили оборони Саудівської Аравії знищили безпілотник, запущений у бік міжнародного аеропорту Абха, — йдеться у повідомленні офіційного Саудівського агентства друку. — Ми почнемо рішучі оперативні дії, щоб відреагувати на загрозу цивільним аеропортам та пасажирам".

Додамо

Повстанці, котрі борються з очолюваною Саудівською Аравією коаліцією з 2015 року, часто завдавали ударів безпілотниками по саудівських об'єктах, включаючи аеропорти та нафтові об'єкти.

Іран підтримує хуситів у громадянській війні Ємену проти міжнародно визнаного уряду. Корпус вартових ісламської революції (КСІР) забезпечує хуситів ракетами, безпілотниками і проводить навчання, що дозволяє угрупованню атакувати аеропорти та іншу критично важливу інфраструктуру.

Наразі хусити контролюють столицю Ємену Сану, а уряд базується у місті Аден.

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