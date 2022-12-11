12 стран ЕС призвали снизить "потолок цен" на российский газ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. 12 стран Европейского союза призвали снизить “потолок цен” на российский газ. Таким образом они стремятся снизить влияние энергетического кризиса на потребителей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники среди европейских дипломатов, передает УНН.
Детали
Как сообщает Bloomberg, с призывом снизить цену на газ из россии выступили Бельгия, Греция, Италия, Польша, Литва, Латвия, Болгария, Хорватия, Мальта, Румыния, Словения и Словакия.
Источники агентства отметили, что данная коалиция стран имеет достаточное количество голосов, чтобы заблокировать соглашение о “потолке цены” на российский газ, если их требование не будет выполнено.
Напомним
Страны ЕС хотят помякшить условия предложенного потолка цен на газ после критики относительно того, что модель Европейской комиссии была слишком суровой.