12 країн ЄС закликали знизити “стелю цін” на російський газ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. 12 країн Європейського союзу закликали знизити “стелю цін” на російський газ. Таким чином вони прагнуть зменшити вплив енергетичної кризи на споживачів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела серед європейських дипломатів, передає УНН.
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Як повідомляє Bloomberg, з закликом знизити ціну на газ з росії виступили Бельгія, Греція, Італія, Польща, Литва, Латвія, Болгарія, Хорватія, Мальта, Румунія, Словенія та Словаччина.
Джерела агентства зазначили, що дана коаліція країн має достатню кількість голосів, аби заблокувати угоду про “стелю ціни” на російський газ, якщо їхня вимога не буде виконана.
Нагадаємо
Країни ЄС хочуть пом’якшити умови запропонованої стелі цін на газ після критики щодо того, що модель Європейської комісії була надто суворою.