12 марта:какой праздник сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Сегодня, 12 марта, в мире отмечается Всемирный день против киберцензуры и Международный день сна, сообщает УНН.
Праздник
12 марта отмечается Всемирный день против киберцензуры. Этот праздник появился благодаря усилиям международных организаций “Репортеры без границ” и “Международная амнистия”. Этот день имел целью привлечь внимание к тому, как правительства во многих странах мира ограничивают и цензурируют свободу слова в Интернете. По замыслу Репортеров этот день призван объединить всех тех, кто поддерживает единый Интернет, действующий без каких-либо ограничений и доступен для каждого.
церковные праздники
Православная церковь 12 марта чтит память святого Прокопия Декаполита и преподобного Тита Печерского. В народе день называли “Прокопий”, “Прокоп”, “Дорогоруйнивник”, “Дорогокопач”.
В народе говорили, что именно с 12 марта в день Прокопия Перезимника зима окончательно уходит из своих владений, уступая место весне.
Еще 12 марта пятый день Масленицы — “тещины вечеринки”. Зятья угощают своих тещ, проявляя свое уважение к матери жены
Именины
В пятницу, 12 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Макар, Михаил, Петр, Сергей, Степан, Тимофей, Юлиан и Яков, Прокопий, Тит.
Приметы
Если на иве набухли почки — к богатому урожаю;
Если верхушки ивы распустились — посевы будут хорошими.