12 марта:какой праздник сегодня

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 85499 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 132625 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187739 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189222 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273547 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316608 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157444 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142991 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 270939 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126364 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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12 марта:какой праздник сегодня

12 марта:какой праздник сегодня

Киев  •  УНН

 • 33879 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Сегодня, 12 марта, в мире отмечается Всемирный день против киберцензуры и Международный день сна, сообщает УНН.

Праздник

12 марта отмечается Всемирный день против киберцензуры. Этот праздник появился благодаря усилиям международных организаций “Репортеры без границ” и “Международная амнистия”. Этот день имел целью привлечь внимание к тому, как правительства во многих странах мира ограничивают и цензурируют свободу слова в Интернете. По замыслу Репортеров этот день призван объединить всех тех, кто поддерживает единый Интернет, действующий без каких-либо ограничений и доступен для каждого.

церковные праздники

Православная церковь 12 марта чтит память святого Прокопия Декаполита и преподобного Тита Печерского. В народе день называли “Прокопий”, “Прокоп”, “Дорогоруйнивник”, “Дорогокопач”.

В народе говорили, что именно с 12 марта в день Прокопия Перезимника зима окончательно уходит из своих владений, уступая место весне.

Еще 12 марта пятый день Масленицы — “тещины вечеринки”. Зятья угощают своих тещ, проявляя свое уважение к матери жены

Именины

В пятницу, 12 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Макар, Михаил, Петр, Сергей, Степан, Тимофей, Юлиан и Яков, Прокопий, Тит.

Приметы

Если на иве набухли почки — к богатому урожаю;

Если верхушки ивы распустились — посевы будут хорошими.

Украинские Национальные Новости

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