12 березня: яке свято сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні, 12 березня, у світі відзначається Всесвітній день проти кіберцензури та Міжнародний день сну, повідомляє УНН.
Свято
12 березня відзначають Всесвітній день проти кіберцензури. Це свято з’явилося завдяки зусиллям міжнародних організацій “Репортери без кордонів” і “Міжнародна амністія”. Цей день мав на меті привернути увагу до того, як уряди в багатьох країнах світу обмежують та цензурують свободу слова в Інтернеті. За задумом Репортерів цей день був покликаний об’єднати усіх тих, хто підтримує єдиний Інтернет, що діє без будь-яких обмежень та є доступним для кожного.
Церковні свята
Православна церква 12 березня вшановує пам’ять святого Прокопія Декаполіта та преподобного Тита Печерського. У народі день називали “Прокопій”, “Прокоп”, “Дорогоруйнівник”, “Дорогокопач”.
У народі говорили, що саме з 12 березня у день Прокопа Перезимника зима остаточно йде зі своїх володінь, поступаючись місцем весні.
Ще 12 березня п’ятий день Масниці — “тещині вечірки”. Зяті пригощають своїх тещ, проявляючи свою повагу до матері дружини
Іменини
У п’ятницю, 12 березня, іменини відзначають власники таких імен: Макар, Михайло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій, Юліан і Яків, Прокопій, Тит.
Прикмети
Якщо на вербі набрякли бруньки — до багатого врожаю;
Якщо верхівки верби розпустилися — посіви будуть хорошими.