11 января: Всемирный день равенства на работе, Международный день "Спасибо"
Киев • УНН
Всемирный день равенства на работе отмечается во всем мире с целью содействия разнообразию и борьбы с дискриминацией на рабочем месте, направленной на обеспечение равенства по признакам пола, возраста, расы и инвалидности.
Сегодня, 11 января все желающие могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня равенства на работе, пишет УНН.
Впервые событие отметили в Лондоне в 2017 году. Уже со следующего года ко Всемирному дню равенства на работе присоединились жители многих стран мира.
Основная цель сегодняшнего события - это поощрить многообразие рабочих мест, побороть дискриминацию по признаку пола, возраста, расы, религии и физических или умственных недостатков, которая существует в сфере занятости.
По некоторым оценкам, в частности, полного экономического равенства в сфере занятости между мужчинами и женщинами можно будет достичь не ранее чем через 100 лет.
Также сегодня во многих странах мира отмечают Международный день "Спасибо".
На каком бы языке ни звучало слово "Спасибо", оно является знаком того, что человек не только заметили, но и по достоинству оценили чье-то доброе дело. Ведь другим людям приятно знать, что их усилия оказались нужными и ценными.
С другой стороны, благодарность выступает как логическое завершение любого дела, а если ее никак не выразить, возникает ощущение неловкости и досады.
Как утверждают психологи, у людей, не скупых на благодарность, всегда больше друзей и просто хороших знакомых, потому что общение с ними вызывает положительные эмоции. Зато те люди, которые не привыкли благодарить за добрую услугу, воспринимаются как невоспитанные и в дальнейшем вряд ли смогут рассчитывать на помощь.
Еще 11 января - это день осведомленности о болезни Педжета.
Эту редкую аномалию в XIX веке впервые описал и определил отдельной болезнью британский хирург и патологоанатом Джеймс Педжет. Она характеризуется распадом костной ткани, что приводит к ослаблению и деформации костей
По церковному календарю сегодня День преподобного Феодосия Великого, который родился в V веке в Каппадокии в христианской семье.
В юные годы он стал монахом, а затем отправился в Палестину, где 30 лет прожил отшельником в пещере. За свою преданность Господу Феодосий получил дар исцеления и чудотворения.
К его пещере приходило много людей, поэтому он решил там основать монастырь. Считается, что Феодосий Великий прожил 105 лет.
Именины 11 января празднуют Феодосий, Федор, Степан, Михаил.
11 января: Всемирный день равенства на работе, Международный день "Спасибо"
Всемирный день равенства на работе отмечается во всем мире с целью содействия разнообразию и борьбы с дискриминацией на рабочем месте, направленной на обеспечение равенства по признакам пола, возраста, расы и инвалидности.
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