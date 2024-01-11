11 січня: Всесвітній день рівності на роботі, Міжнародний день «Дякую»

Сьогодні, 11 січня усі бажаючі можуть долучитися до заходів з нагоди Всесвітнього дня рівності на роботі, пише УНН.

Вперше подію відзначили у Лондоні в 2017 році. Вже з наступного року до Всесвітнього дня рівності на роботі долучилися мешканці багатьох країн світу.

Основна мета сьогоднішньої події - це заохотити різноманіття робочих місць, побороти дискримінацію за ознакою статі, віку, раси, релігії та фізичних чи розумових вад, яка існує у сфері зайнятості.

За деякими оцінками, зокрема, повної економічної рівності у сфері зайнятості між чоловіками та жінками можна буде досягнути не раніше ніж через 100 років.

Також сьогодні у багатьох країнах світу відзначають Міжнародний день "Дякую".

Якою б мовою не звучало слово "Дякую", воно є знаком того, що людина не тільки помітили, а й гідно оцінили чиюсь добру справу. Адже іншим людям приємно знати, що їхні зусилля виявилися потрібними та цінними.

З іншого боку, вдячність виступає як логічне завершення будь-якої справи, а якщо її ніяк не висловити, виникає відчуття незручності та прикрості.

Як стверджують психологи, у людей, не скупих на вдячність, завжди більше друзів та просто хороших знайомих, бо спілкування з ними викликає позитивні емоції. Натомість ті люди, що не звикли дякувати за добру послугу, сприймаються як невиховані і в подальшому навряд чи зможуть розраховувати на допомогу.

Ще 11 січня – це день поінформованості про хворобу Педжета.

Цю рідкісну аномалію у ХІХ столітті вперше описав та визначив окремою хворобою британський хірург та патологоанатом Джеймс Педжет. Вона характеризується розпадом і кісткової тканини, що призводить до ослаблення та деформації кісток

За церковним календарем сьогодні День преподобного Феодосія Великого, який народився у V столітті в Каппадокії у християнській родині.

У юні роки він став ченцем, а згодом вирушив до Палестини, де 30 років прожив відлюдником у печері. За свою відданість Господу Феодосій отримав дар зцілення та дивотворення.

До його печери приходило багато людей, тож він вирішив там заснувати монастир. Вважається, що Феодосій Великий прожив 105 років.

Іменини 11 січня святкують Феодосій, Федір, Степан, Михайло.