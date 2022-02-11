11-летняя гимнастка из Одесской области установила мировой рекорд
Киев • УНН
Киев. 11 февраля. УНН. Одиннадцатилетняя гимнастка из Одесской области установила мировой рекорд Гиннеса. Об этом сообщила мама девочки на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Детали
11-Летняя Софья Тепла из города Подольск Одесской области, установила мировой рекорд в номинации "Минимальное время преодоления дистанции 20 метров contortion roll". Девочке удалось преодолеть 20-метровый путь в тройной складке за 10,49 секунды.
Что известно о рекорд
София представила Украину на съемках шоу рекордов, где и поставили новый рекорд. Предыдущей рекордсменкой была гимнастка из Китая, которая прошла такой путь в трюке за 13,2 секунды, а результат украинки - 10,49 секунды.