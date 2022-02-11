11-річна гімнастка з Одещини встановила світовий рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Одинадцятирічна гімнастка з Одеської області встановила світовий рекорд Гінеса. Про це повідомила мама дівчинки на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
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11-річна Софія Тепла з міста Подільськ, що на Одещині, встановила світовий рекорд у номінації "Мінімальний час подолання дистанції 20 метрів contortion roll". Дівчинці вдалося подолати 20-метровий шлях у потрійній складці за 10,49 секунди.
Що відомо про рекорд
Софія представила Україну на зйомках шоу рекордів, де і поставили новий рекорд. Попередньою рекордсменко була гімнастка з Китаю, яка пройшла такий шлях у трюку за 13,2 секунди, а результат українки – 10,49 секунди.