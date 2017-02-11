11 февраля в Украине облачно с прояснениями

"11 февраля в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков ", - говорится в сообщении.

Ночью и утром в западных областях синоптики обещают местами туман.

На дорогах местами гололедица.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м / с.

Температура днем ​​2-7 ° мороза, на Закарпатье - 1-6 ° тепла.