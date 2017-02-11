11 февраля в Украине облачно с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Сегодня в Украине установится облачная с прояснениями погода, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"11 февраля в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков ", - говорится в сообщении.
Ночью и утром в западных областях синоптики обещают местами туман.
На дорогах местами гололедица.
Ветер будет преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м / с.
Температура днем 2-7 ° мороза, на Закарпатье - 1-6 ° тепла.