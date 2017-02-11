11 лютого в Україні хмарно з проясненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Сьогодні в Україні встановиться хмарна з проясненнями погода, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“11 лютого в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів”, — йдеться в повідомленні.
Вночі та вранці у західних областях синоптики обіцяють подекуди туман.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер буде переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вдень становитиме 2-7° морозу, на Закарпатті — 1-6° тепла.