10 млн грн: суд назначил залог экс-чиновнику налоговой на Харьковщине
Киев • УНН
ВАКС применил к бывшему и.о. начальника ГУ ГНС в Харьковской области меру пресечения в виде залога в 10 млн грн. Подозреваемому во взяточничестве также назначен ряд ограничений, включая ношение электронного браслета.
Высший антикоррупционный суд применил к бывшему и.о. начальника ГУ ГНС в Харьковской области Василию Гладченко, подозреваемому в получении 55 тыс. долларов взятки, меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн. В частности, его обязали носить электронный браслет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВАКС.
В четверг, 8 августа, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила к бывшему чиновнику ГУ ГНС с Харьковщины меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн
На подозреваемого также возложены процессуальные обязанности:
- прибывать по требованию к следователю, детективу, прокурору и суду;
- не покидать Киев без разрешения следователя, детектива, прокурора и суда;
- сообщать следователю, детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;
- воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;
- сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Срок действия обязанностей - до 9 октября 2024 года включительно
Дополнение
Бывшему и.о. начальника ГУ ГНС в Харьковской области сообщили о подозрении по делу о получении взятки в размере 55 тыс. долларов США.