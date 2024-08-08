10 млн грн: суд назначил залог экс-чиновнику налоговой на Харьковщине

Высший антикоррупционный суд применил к бывшему и.о. начальника ГУ ГНС в Харьковской области Василию Гладченко, подозреваемому в получении 55 тыс. долларов взятки, меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн. В частности, его обязали носить электронный браслет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВАКС.

В четверг, 8 августа, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила к бывшему чиновнику ГУ ГНС с Харьковщины меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн - говорится в сообщении.

На подозреваемого также возложены процессуальные обязанности:

прибывать по требованию к следователю, детективу, прокурору и суду;

не покидать Киев без разрешения следователя, детектива, прокурора и суда;



сообщать следователю, детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;



воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;



сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;



носить электронное средство контроля.



Срок действия обязанностей - до 9 октября 2024 года включительно - отмечается в сообщении.

Дополнение

Бывшему и.о. начальника ГУ ГНС в Харьковской области сообщили о подозрении по делу о получении взятки в размере 55 тыс. долларов США.