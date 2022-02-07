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10 млн долларов: США предлагают вознаграждение за информацию о лидере ИГИЛ и за нападение на аэропорт Кабула

Киев • УНН

 • 26346 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В понедельник Соединенные Штаты заявили, что предлагают вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личность или местонахождение лидера ИГИЛ Санаули Гафари, а также за информацию, которая приведет к аресту лиц, ответственных за смертоносное нападение в Кабуле в августе 2021 года на аэропорт. Об этомУННпишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Провинция "Исламское государство-Хорасан", или ИГИЛ-К является региональным филиалом "Исламского государства", который впервые появился в 2014 году и назван в честь старого названия региона.

В июне 2020 года экстремистская группировка назначила Гафари руководителем ИГИЛ-К. По словам Госдепартамента США, Гафари отвечал за утверждение всех операций ИГИЛ-К на всей территории Афганистана и организацию финансирования для проведения операций.

В ноябре Госдепартамент внес Гафари в список глобальных террористов "особого значения".

Американские военные заявили в пятницу, что одиночный бомбардировщик "Исламского государства" в августе убил 13 американских военнослужащих и не менее 170 афганцев в аэропорту Кабула.

Дополнение

Взрыв произошел 26 августа, когда американские войска пытались помочь американцам и афганцам убежать от хаотических последствий захвата власти талибами.

Это также заставило администрацию президента Джо Байдена ответить на обвинения в том, что Государственный департамент мог бы эвакуировать американцев раньше, вместо того, чтобы подвергать риску американские войска.

Официальные лица США заявили в ноябре, что, по их мнению, ИГИЛ-К может развить способность наносить удары за пределами Афганистана в течение шести-двенадцати месяцев.

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