10 млн долларов: США предлагают вознаграждение за информацию о лидере ИГИЛ и за нападение на аэропорт Кабула

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В понедельник Соединенные Штаты заявили, что предлагают вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личность или местонахождение лидера ИГИЛ Санаули Гафари, а также за информацию, которая приведет к аресту лиц, ответственных за смертоносное нападение в Кабуле в августе 2021 года на аэропорт. Об этомУННпишет со ссылкой на Reuters.